La primera dama de Estados Unidos se hizo viral por un gesto que algunos califican en redes como de "auxilio".

FLOTUS no sonríe El incómodo gesto de Melania Trump que le da la vuelta al mundo

En varias ocasiones se ha notado la incomodidad de Donald y Melania Trump ante las cámaras y fuera de ellas, pues como el mismo mandatario de Estados Unidos lo dijo, la FLOTUS (First Lady of The United States) Melania no lloraría por él ante alguna tragedia que le llegara a pasar. “La esposa de Scalise lloró cuando la conocí en el hospital ese fatídico día, cuando Scalise resultó herido en un tiroteo masivo en 2017. Quiero decir, no muchas esposas reaccionarían de esa manera a la tragedia. Sé que la mía no lo haría”.

Melania ha sido objeto de algunas críticas y opiniones, y esta vez un video suyo, junto al presidente Trump, volvió a dar de qué hablar en redes, pues en él se ve que mientras la pareja es fotografiada, la primera dama se muestra seria, incluso con el aparente pedido del mandatario para que sonría mientras son fotografiados.

Durante una sesión de fotos, Trump posaba sonriente y relajado mientras ella permanecía impasible. De un momento a otro él se voltea y le pide que sonría, sin conseguirlo, pues la primera dama realizó un gesto de aparente ‘‘fastidio’’ que le está dando la vuelta al mundo, ya que su sonrisa le salió forzada.

El video, que se hizo viral en redes, lleva más de 6 millones de reproducciones y cientos de comentarios en los que se dice que ‘‘el lenguaje corporal de Melania es un grito de socorro. En su cara se refleja tanto la tristeza como el miedo’’, entre otras cosas.

Usando ropa negra y unas gafas de sol grandes y del mismo color de su atuendo, la mujer de origen esloveno no supo cómo reaccionar y, mostrándose seria ante las cámaras, como casi siempre, hizo de su gesto un tema del cual se está hablando por varios medios en el mundo.

Cabe mencionar que esta no es la única vez que la primera dama se ha hecho viral en redes sociales, pues aún circulan otros videos en redes en los que se ve a la exmodelo haciendo gestos que reflejan una incomodidad con el presidente de Estados Unidos.