“Los derechos no están en cuarentena”

Por las redes y con carteles, llaman a reclamar Ni una Menos

“La lucha no está en cuarentena”. “Los derechos no están en cuarentena” Esas son las principales premisas de este 3 de junio, fecha que desde hace cinco años fue instaurada como el día en que se hace visible y masivo el reclamo por los femicidios que en nuestro país se cobran prácticamente una víctima por día.

Quinta marcha por Ni Una Menos en Santa Fe, realizada en 2019. Crédito: Pablo Aguirre

En el actual contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, no habrá marchas en las calles de Santa Fe ni del país. Pero el reclamo estará presente en las redes y en las distintas modalidades en que el mismo mensaje puede hacerse visible: carteles en viviendas y vehículos, indumentaria negra, barbijos violetas o intervenidos con el objetivo común de decir basta a los crímenes de género. Claudia Catalín integra la Mesa Ni Una Menos Santa Fe y anticipó que durante toda la jornada de este miércoles, las redes sociales de la organización estarán activas (con el hashtag: 5años niunamenos 3j) para manifestar “por la violencia que en el actual contexto de pandemia recrudeció, en tanto los femicidios han seguido sucediendo”. La agenda Para este miércoles está prevista una conferencia de prensa por una plataforma virtual a cargo de voceras de la Mesa. Por la tarde se dará a conocer un documento en el que se hará hincapié en las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres y los derechos que aún restan conquistar. “Todo es en las redes sociales y la virtualidad”. Pero, además, “invitamos a todas las mujeres a vestir de negro y utilizar barbijos violetas o con algún mensaje o intervención que ponga de relieve el reclamo de cada 3 de junio”. Y en viviendas y vehículos, se invita a colocar carteles con frases alusivas a la lucha por Ni una Menos. “el objetivo es llegar a todas las mujeres, no solo a quienes tienen acceso a las redes sociales sino también a quienes están sosteniendo las ollas y atravesando una situación crítica en este momento”, concluyó Catalín. Redes ig @niunamenos.sf twitter @niunamenosstafe facebook @niunamenossantafe Volanteada La asociación civil Generar, que contiene a mujeres en situación de violencia, también tiene previsto concretar una jornada de visibilización este miércoles en la sede que ocupa desde hace pocos días en el ex Hospital Italiano. Con las consignas #nuestrosderechosnoestanencuarentena, #5añosdeniunamenos y #nuestraluchamoestaencuarentena habrá volanteada, carteles y pintada con stenciles. Será entre las 9.30 y las 11.30 en Zavalla al 3300. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

