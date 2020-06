https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sin fecha prevista Lima será la sede para definir el campeonato peruano de fútbol

El Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que el campeonato se disputará en su totalidad en la ciudad de Lima a la vez que dijo que el mismo se reanudará dentro de "40 o 45 días" tras estar suspendido a causa de la pandemia de coronavirus.



"La sede del campeonato va a ser Lima", reveló Lozano, quien luego señaló: "Estimo que en 40 o 45 días se podrá reiniciar el torneo. Por eso es que inmediatamente estamos convocando con la aprobación del Gobierno en cuanto al protocolo".



El dirigente de Perú explicó además: "No se eligió a Lima porque alguien saque o no ventaja, sino para dar un marco de seguridad deportiva. Hay infraestructura, capacidad hotelera, campos de entrenamiento y personal capacitado".



En tanto, Lozano manifestó que "fueron aprobados los protocolos" y que espera que en las próximas horas "salga la convocatoria a los clubes para establecer el formato de competición".



Si bien aún no está definido el formato de campeonato, Lozano expresó que "ningún club se verá afectado y lo ganado en cancha deberá ser respetado", tras lo cual dijo: "Un torneo no tendría sentido si no hay descensos, por lo que debe jugarse tal como está previsto".

