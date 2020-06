https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 11:39

11:36

Marcelo Benevenuto Un futbolista de Botafogo acusó a Maxi López de racismo

El jugador Marcelo Benevenuto, defensor del Botafogo, expresó en una entrevista que en un clásico contra Vasco da Gama, el delantero argentino Maxi López le dijo “negro de mierda”.

En diálogo con el Canal do TF, el jugador de Botafogo expresó: "Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces y después empezó a decirme que era un negro de mierda”.

Luego, aclaró: “No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: ‘Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado’".

Vale recordar que Maxi López ya había sido acusado de racismo en el año 2009, cuando jugaba para Gremio y Elicarlos (Cruzeiro) dijo que el argentino le dijo "mono". Tras ese episodio, el ex Barcelona y River fue demorado en una comisaria.