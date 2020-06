https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 11:54

11:44

Con dos encuentros Este miércoles regresa el fútbol en Portugal

La liga de Portugal se reanudará este miércoles luego de tres meses de suspensión por la pandemia de coronavirus con la presentación del líder, Porto, del arquero argentino Agustín Marchesín, que visitará al Famalicao, del defensor Nehuén Pérez.



El partido correspondiente a la 25ta fecha se jugará desde las 17.15 de Argentina (con transmisión de la señal ESPN 2) en el estadio Municipal de Famalicao, sin público como una de las medidas de prevención.



Previamente, desde las 15, Portimonense recibirá a Gil Vicente en el encuentro que oficialmente cortará un parate de tres meses sin fútbol.



La Primeira Liga portuguesa se anticipó al regreso de los torneos en España e Italia y se suma a Alemania, que fue la primera de los campeonatos más relevantes de Europa en reanudar la actividad a mediados de mayo.



Cuando restan nueve fechas para el final, Porto, que tiene entre sus figuras al ex arquero de Lanús Marchesín, lidera la tabla con 60 puntos pero tiene como escolta al último campeón, Benfica, con 59.



Porto visitará a Famalicao, donde se destaca el ex Argentinos Juniors y capitán del seleccionado sub 23, Nehuén Pérez, que está a cinco puntos de la zona de clasificación a la Liga de Europa.



Benfica, con el argentino Franco Cervi, ex Rosario Central, aguardará un tropiezo de su clásico rival y el jueves intentará adueñarse del liderazgo cuando reciba a las 15.15 a Tondela.



El mismo jueves también será el regreso de Sporting Lisboa, de los argentinos Marcos Acuña, Rodrigo Battaglia y Luciano Vietto, que será visitante de Vitoria Guimaraes.



Los de Lisboa ocupan la cuarta posición con 42 puntos a cuatro de Sporting Braga pero a 17 del escolta Benfica.



La jornada de jueves, no obstante, se abrirá con Marítimo, que tiene al ex Vélez Jorge "Coco" Correa, como local, frente a Vitória Setubal, del ex Racing Brian Mansilla.



La fecha se completará con los siguientes partidos: viernes: Santa Clara-Sporting Braga; Aves-Belenenses. Sábado: Boavista-Moreirense. Domingo: Rio Ave-Pacos de Ferreira.



Principales posiciones: Porto 60 puntos; Benfica 59; Sporting Braga 46; Sporting Lisboa 42; Rio Ave 38; Vitoria Guimaraes y Famalicao 37.

Con información de Telam