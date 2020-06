https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 13:39

13:31

Como se sabe, hay un listado de nueve (9) contratos que se vencen al 30 de junio: ninguno sería “indispensable” para el entrenador. De los que tienen vínculos, buscarán alguna quita en el salario.

Con casi 400 partidos profesionales y 84 goles, Lucas Viatri llegó como refuerzo en la última ventana de pases en la Argentina. A los 33 años, el ex Boca y Peñarol de Montevideo casi no logró tener rodaje. La idea de los dirigentes, en medio de esta crisis inédita por el Covid-19, es poder acordar la reducción de algunos salarios importantes. Crédito: Pablo Aguirre

Con casi 400 partidos profesionales y 84 goles, Lucas Viatri llegó como refuerzo en la última ventana de pases en la Argentina. A los 33 años, el ex Boca y Peñarol de Montevideo casi no logró tener rodaje. La idea de los dirigentes, en medio de esta crisis inédita por el Covid-19, es poder acordar la reducción de algunos salarios importantes. Crédito: Pablo Aguirre

Rafa García y Lucas Viatri están en la lista Colón buscará "acuerdo" para bajar sueldos altos Como se sabe, hay un listado de nueve (9) contratos que se vencen al 30 de junio: ninguno sería “indispensable” para el entrenador. De los que tienen vínculos, buscarán alguna quita en el salario. Como se sabe, hay un listado de nueve (9) contratos que se vencen al 30 de junio: ninguno sería “indispensable” para el entrenador. De los que tienen vínculos, buscarán alguna quita en el salario.

Con el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez pasando su “segunda cuarentena” en Buenos Aires —la primera fue en el Hotel de Campo—, los dirigentes sabaleros están conectados y comenzarán en las próximas horas a tomar algunas decisiones vinculadas al plantel profesional del Club Atlético Colón, más allá que nadie puede asegurar cuándo volverá el fútbol profesional en la Argentina.



Por un lado, en la famosa “mesa chica” y con el paso al costado del secretario técnico Francisco Ferraro (a “Pancho” se le termina el contrato en junio y se desvincula de Colón), la mayoría de las decisiones volverán a manos del presidente José Néstor Vignatti y sus tres delfines de confianza en este rubro (Darrás, Fleming y Alonso).



En cuanto a la estructura del plantel que ahora quedó en manos del “Barba” Eduardo Domínguez, hay una estructura demasiado grande en cantidad de profesionales, en virtud de que se venía de una temporada larga donde el equipo había jugado la Superliga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, llegando hasta la misma final en “La Olla” de Asunción del Paraguay contra Independiente del Valle.



Al momento de la famosa “reducción en cantidad”, hay nueve contratos que se terminan ahora el 30 de junio: Gastón Díaz, Matías Fritzler, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia, Gabriel Esparza, Damián Schmidt, Mauro Da Luz, el colombiano Celis y Braian Galván.



Más allá del tema contractual del juvenil Galván (se empezó a buscar un principio de acuerdo), la decisión es no retener a ninguno de los otros, por lo que dejarán de tener un vínculo con la entidad del barrio Centenario.



Si bien se deslizó en algún momento que “uno de esos le interesa al entrenador Eduardo Domínguez” (siempre se apuntó a Fritzler, por su relación de hace años), ahora se dejó en claro que “ninguno es indispensable”.



Pero, además de esa legión que se va sí o sí, hay algunos casos puntuales que empezaron a analizar los dirigentes con Vignatti a la cabeza. Es el caso de los jugadores Lucas Viatri y Rafa García: el delantero ex Peñarol de Montevideo y el zaguero ex Nacional de Uruguay.



Es obvio que los dos tienen contratos están firmados y vigentes en el tiempo, pero la idea es llegar a un entendimiento con los jugadores para poder acordar una “reducción”, tanto con el delantero Lucas Viatri como con el zaguero uruguayo Rafael García.



Sin dudas, es algo que se viene y que ya comenzaron a dialogar la mayoría de los clubes del fútbol argentino con aquellos jugadores de salarios más importantes en cada uno de los planteles.

Sin carné para imprimir



José Pisarello es socio de Colón e integrante de la Agrupación Movimiento Popular Sabalero: se quejó en las redes sociales por una situación que vivió en la sede rojinegra, la cual se viralizó en las redes sociales.



En su cuenta de Twitter posteó: “Nació mi sobrino. Fui a hacerlo socio (un nuevo socio en plena pandemia, genial, no?) Bueno, no pude porque en el Club no hay Carnet para imprimir. Justo hoy? No. HACE MESES que no hay... Realmente lo de ustedes sin palabras @ColonOficial”, disparó.