https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 15:43

13:44

Los shoppings en la ciudad no abren hace 75 días. “Estamos en una situación terminal”, aseguró Ramón Villaveiran, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Center. A pesar de que en la ciudad están habilitados como galerías comerciales, aún permanecen cerrados.

Tras el decreto nacional Piden que se habilite la apertura de los centros comerciales en Santa Fe Los shoppings en la ciudad no abren hace 75 días. “Estamos en una situación terminal”, aseguró Ramón Villaveiran, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Center. A pesar de que en la ciudad están habilitados como galerías comerciales, aún permanecen cerrados. Los shoppings en la ciudad no abren hace 75 días. “Estamos en una situación terminal”, aseguró Ramón Villaveiran, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Center. A pesar de que en la ciudad están habilitados como galerías comerciales, aún permanecen cerrados.

Tras 55 días sin casos en la ciudad de Santa Fe continúan las flexibilizaciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El gobierno nacional permitió nuevas excepciones para la provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo dispuesto en el Boletín Oficial de este miércoles, y habilitó para la zona Gran Santa Fe y Gran Rosario, que se pueda llevar adelante la actividad del comercio minorista ubicado en locales dentro de centros comerciales, paseos comerciales o shoppings, exclusivamente con la modalidad particular de pago y entrega previamente convenidos (también llamada “pick up”), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento de la entrega de los productos. Faltan aún las correspondientes reglamentaciones provinciales y municipales para que esto pueda concretarse en la ciudad.



El Litoral entrevistó a Ramón Villaveiran, presidente de la Cámara Argentina de Shopping Center y gerente de Asuntos Públicos y Gubernamentales del Grupo Irsa, quien analizó esta nueva flexibilización para su área comercial: “Hay una discriminación clara hacia nuestro sector y en el caso de Santa Fe más agravado aún porque Ribera tiene una habilitación como galería comercial —lo mismo sucede con la Estación Recoleta— y en Santa Fe las galerías comerciales han sido abiertas hace tres semanas, razón por la cual resulta incomprensible cuál es la política que adopta el gobierno de la ciudad, porque tienen una normativa que los faculta para abrir la galería comercial. Con la misma herramienta de gestión que tienen, en Rosario los centros comerciales chicos, llámese Paseo del Siglo y Palace Garden, reabrieron en el mismo momento en que abrieron el resto de los locales, no así los grandes centros comerciales”.



Al mismo tiempo, esta resolución de que los shoppings puedan vender con la modalidad de compra electrónica y retiro por un lugar específico, impide el “paseo comercial” y en familia por las instalaciones del centro comercial. “Como desarrolladores y emprendedores invertimos decenas de millones de dólares en la ejecución de un shopping center, centro comercial o galería comercial, tal como está habilitado Ribera, después si hay que funcionar como ‘take away’ lo resolvés con mucha menos plata”, analizó el presidente de la Cámara, y agregó que para que las personas puedan vivir la experiencia de concurrir al shopping, seleccionar sus prendas y demás, “hemos presentando hace 45 días en la provincia de Santa Fe y en el municipio de Rosario, un protocolo que está certificado por el estudio Stamboulian, que son referentes en infectología, donde la seguridad que le brindamos a nuestros clientes al momento de la reapertura va a hacer mayor de cualquier otro local que da a la calle, porque reúne una serie de medidas de rigor que van a minimizar las posibilidades de contagios y más en lugares donde hay decenas de días sin casos, como Santa Fe”.

Experiencias y expectativas



“Esta modalidad que se decretó desde el gobierno nacional para la provincia de Santa Fe, ya la estamos experimentando en la ciudad de Neuquén hace aproximadamente un mes. No deja de ser un paliativo, en definitiva, para el reinicio de la actividad porque las ventas que se puedan hacer a través del comercio electrónico son muy pocas y por otra parte, tanto en Santa Fe como en Rosario, nuestros shoppings compiten con la ‘calle’ donde la gente puede comprar sin necesidad de hacerlo por medios electrónicos”, señaló Villaveiran en referencia a cómo va a repercutir esta flexibilidad hacia el sector.



Tener cerrados los centros comerciales en la capital provincial —tanto Ribera como la Estación Recoleta— implica que más de 500 familias estén sin trabajar. “Hace 75 días que no podemos abrir, estamos en una situación terminal”, aseveró el referente de la Cámara, y comentó que “las grandes marcas funcionan con un esquema de franquicias, y generalmente los franquiciados son personas del comercio local que tienen algún capital y reúnen 3 o 4 marcas, al no poder abrir esos locales el problema se les agrava por 3 o por 4, tienen que bancar los sueldos y algunos ya nos han anunciado que se van a ir. Lamentablemente es muy difícil y todos los días se agrava aún más la situación. Lo peor es que no encontramos argumentos para que no nos permitan abrir”, concluyó.