https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 14:13

14:08

Podrían aplicar multas La Bundesliga prohibió que los jugadores se manifiesten contra el crimen de Floyd

La Bundesliga de básquetbol, de Alemania, prohibió este miércoles las protestas por el crimen del afroamericano George Floyd ocurrido la semana pasada en Estados Unidos, tras un comunicado de su CEO, Stefan Holz.



"Básicamente, las declaraciones políticas en la liga no están permitidas, ya ses de forma verbal o no verbal. Para nosotros, como en el fútbol, ​​se aplica lo siguiente: jugamos un deporte y no hay declaraciones políticas en ninguna dirección, por lo que no abrimos esa puerta. Sin embargo, entenderíamos si el problema estuviera relacionado con jugadores de Estados Unidos", explicó el director de competencias en su Twitter oficial.



Estados Unidos lleva más de una semana con manifestaciones en diversas ciudades tras el crimen por violencia policial de Floyd en Minniápolis, al punto que el presidente, Donald Trump, le solicitó a varias autoridades locales el establecimiento del toque de queda.



Sin embargo, las reacción de los jugadores fue contraria y el capitán de Ratiopharm Ulm, Per Gunther, aseguró que abonará "cada multa" que le pongan a sus colegas por manifestarse sobre el tema.



"En un momento en el que la solidaridad y la unidad están en juego, nadie puede evitar que los jugadores se expresen. Estar contra el racismo no es una expresión política, sino una forma de vida", escribió en su Twitter, con casi mil retuits y cuatro mil "me gusta".



Además, el CEO de Bayern Munich, actual campeón del torneo, Marko Pesic respondió en diálogo con la prensa alemana: "En un momento en el que la solidaridad y la unidad están en juego, nadie puede evitar que los jugadores se expresen. Estar contra el racismo no es una expresión política sino una forma de vida".





Con información de Telam