El transporte público es uno de los temas epidemiológicos y económicos más desafiante. Santa Fe extendió excepciones para actividades ya habilitadas en el interior provincial. Pero el gobernador quiere hablar con intendentes antes de abrir el juego al deporte y las reuniones familiares.

Autorización para Santa Fe y Rosario Servicio doméstico y oficinas se habilitaron "sin uso de colectivos"

La provincia de Santa Fe habilitó para los grandes aglomerados urbanos de su territorio -Santa Fe y Rosario- la actividad laboral de las empleadas y empleados de casas particulares, comprendidos en el régimen de la Ley N° 26844, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal.



La habilitación se autoriza siempre que el traslado sea sin el uso del transporte público de pasajeros, sujeta a la condición de que ni en el domicilio de residencia del trabajador o la trabajadora, ni en el de prestación de servicios, se halle una persona sometida particularmente a aislamiento por presentar síntomas de Covid-19, o encontrarse en estudio y no definido como positivo de la enfermedad, por estar pendiente el resultado de los testeos; o por regresar de zonas definidas como “de riesgo” por la autoridad sanitaria nacional o provincial.



El decreto 467 también habilita sindicatos, entidades gremiales empresarias, obras sociales, cajas y colegios profesionales, partidos políticos, administración de Universidades Nacionales y Privadas con sedes en la provincia y administración de entidades deportivas. Las actividades deben desarrollarse a puertas cerradas cerradas, con la dotación mínima de personal necesario que pudiera concurrir sin utilizar el transporte público de pasajeros, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias y el distanciamiento personal, con ingreso a las oficinas de personas ajenas con turno previo, en los casos en que fuere indispensable la concurrencia en virtud de que la operación a realizar no puede concretarse de manera remota; días hábiles de lunes a viernes, no pudiendo excederse en el horario de cierre de las oficinas de las diecinueve (19) horas.



La actividad de locales gastronómicos (bares, restaurantes, rotiserías, heladerías, y otros de venta de productos alimenticios elaborados), sólo quedó permitida con la modalidad “para llevar” (también llamada take away), con la dotación mínima de personal necesario, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento de la entrega de los productos, en los horarios que establezcan las autoridades municipales o comunales, pudiendo a esos efectos los locales comprendidos en la excepción extender su horario de cierre más allá de las 19 horas.



Se habilitó a comercios minoristas ubicados en locales dentro de centros comerciales, paseos comerciales o shoppings, exclusivamente con la modalidad particular de pago y entrega previamente convenidos (también llamada ‘pick up’), a realizar en un espacio exterior lindante (playas de estacionamiento o similares), debidamente acondicionado, cumplimentando las medidas de prevención sanitarias ordenadas por las autoridades, dentro de los establecimientos y al momento de la entrega de los productos.



Coordinación



En el marco de las excepciones dispuestas las autoridades municipales y comunales, en concurrencia con las autoridades provinciales correspondientes, coordinarán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en virtud de la emergencia sanitaria.

Actividades deportivas

Omar Perotti afirmó que durante la tarde de este miércoles “vamos a estar en contacto con los municipios y comunas interesados para cotejar los criterios acerca de como poner en marcha de la mejor manera las primeras actividades deportivas que no generen contacto físico”. Aseguró que se trata de actividades “paddle, tenis, golf, remo, atividades en las cuales no se podrá utilizar la infraestructura del club (no se pueden usar los vestuarios)”. Y ejemplificó: “Hay que llegar con la vestimenta, jugar, cargarse todo y vuelta a casa. La ducha es en el hogar”. A la vez que resaltó “volver a plantearnos un escenario de que otras actividades pueden tener las mismas características”.

Gimnasios

En relación a la habilitación de las instalaciones a los fines de la práctica de actividades deportivas que no impliquen contacto físico entre los participantes, Perotti sostuvo: “Hay una primera instancia muy puntual que es la de los gimnasios con posibilidad de realizar las actividades en espacios semicubiertos o espacios muy grandes. Esa es la primera mirada que estamos dando para este sector, que en general engloba la palabra gimnasios y por ahí genera expectativas en todos. Vamos a ir muy gradualmente en base al protocolo especifico empezando por estas características”.

Reuniones familiares

El mandatario provincial se refirió a la autorización para celebrar reuniones familiares en domicilios particulares hasta 10 (diez) personas solo los sábados, domingos y feriados. “Este será un tema de charla con todos los intendentes porque nuestro deseo es poder formalizarlo”. Y agregó: “No todas las reuniones familiares se realizan en la misma localidad porque hay familias en distintas localidades de la provincia y hay localidades que son muy restrictivas en la recepción de quien viene de otro lado”. Y ejemplificó: “Hay una particularidad y es que dentro del gran Rosario hay quienes tienen sus encuentros es Roldán, en Funes o Baigorria. En Santa Fe sucede en Rincón, Sauce Viejo. Entonces en los grandes aglomerados tendremos que tener la particularidad de coordinar con cada uno de los municipios”.

Habilitación de bares y restaurantes

Restaurantes y bares

Respecto a la habilitación de bares y restaurantes, el gobernador subrayó que “se ha conversado con las autoridades nacionales. Estoy seguro que vamos a ir en la misma línea de continuar etapa por etapa. Seguramente las habilitaciones tendrán que ver con la particularidad de utilizar el 30% de la superficie inicialmente, con los protocolos presentados y de ahí ir escalando hasta el 50% que es la solicitud que se ha realizado y es lo recomendado por salud.

“Sabemos que la gente tiene incorporados valores de cuidado mucho más importantes que antes; sabemos que ningún empresario ha querido abrir su negocio, su industria para que se contagie y tener que volver a cerrarlo. Se está haciendo con gran responsabilidad”, enfatizó.

Por otra parte, Perotti aclaró de todas formas que “todos estos lugares gastronómicos quedan hoy totalmente habilitados para el “take away” con el fin que alguien pase a buscar la comida y llevarla. Allí tenemos una práctica que iguala a todos en la provincia. Ojalá podamos tener las habilitaciones para la apertura pronto, porque es lo conversado positivamente con las áreas de Salud nacional, con Jefatura de Gabinete en el día de ayer (por este martes) para que también estas actividades puedan estar sumándose en todo el territorio provincial”.

>> DECRETO N° 966