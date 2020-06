https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.06.2020 - Última actualización - 18:00

17:51

Reveló su plan de transformación a nivel mundial

Nissan cambia el mapa del sector

Nissan Motor Co., Ltd. informó su plan para los próximos cuatro años con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible, estabilidad financiera y rentabilidad hacia el final del año fiscal 2023.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Reveló su plan de transformación a nivel mundial Nissan cambia el mapa del sector Nissan Motor Co., Ltd. informó su plan para los próximos cuatro años con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible, estabilidad financiera y rentabilidad hacia el final del año fiscal 2023. Nissan Motor Co., Ltd. informó su plan para los próximos cuatro años con el fin de alcanzar un crecimiento sostenible, estabilidad financiera y rentabilidad hacia el final del año fiscal 2023.

El plan de expansión, que involucra la reducción de costos y la optimización de los negocios, representa un cambio de estrategia de la compañía cuyo foco estaba basado en una expansión a gran escala.

Como parte del plan de cuatro años, Nissan tomará medidas decisivas para transformar su negocio, tales como la optimización de las operaciones no rentables y de las instalaciones superfluas, además de realizar reformas estructurales. La compañía reducirá costos fijos mediante la disminución de su capacidad de producción, su gama de productos y sus gastos globales. Mediante una ordenada gestión, la compañía priorizará e invertirá en áreas comerciales que aportarán una sólida recuperación y un crecimiento sostenible.

Con la implementación de este plan, Nissan espera lograr un 5% de margen de beneficio operativo y un 6% de participación de mercado global sostenible hacia final del año fiscal 2023, incluyendo contribuciones proporcionales del 50% de sus acciones en la joint venture en China.

Makoto Uchida, Director ejecutivo de Nissan, declaró: “Nuestro plan de transformación tiene como objetivo asegurar un crecimiento continuo en lugar de buscar una expansión de ventas excesiva. Nos concentraremos ahora en nuestras principales competencias y en mejorar la calidad de nuestro negocio, manteniendo la disciplina financiera y el enfoque en ingresos netos por unidad para lograr rentabilidad. Esta estrategia coincide con la recuperación de la cultura definida como “Nissan-ness” para una nueva era”.

Este plan se enfoca en dos áreas estratégicas basadas en la reputación de Nissan en innovación, mano de obra artesanal, foco en el cliente y calidad junto a una transformación cultural continua. 1) Racionalización: acciones robustas para reestructurar, reducir costos y mejorar la eficiencia: * Reajustar la capacidad de producción de Nissan en 20% a 5.4 millones de unidades por año bajo el supuesto de una operación de turno estándar. * Lograr una tasa de utilización de las plantas productivas superior al 80%, de manera de hacer más rentables las operaciones. * Racionalizar 20% la gama de productos global (de 69 a menos de 55 modelos). * Reducir los costos fijos en aproximadamente 300 mil millones de yenes. * Intención de cerrar la planta de Barcelona en Europa. * Consolidar la producción alrededor de los modelos principales en América del Norte. * Cierre de la fábrica de Indonesia y concentración en la planta de Tailandia como única base de producción en ASEAN. * Compartir recursos con los socios de la alianza, incluyendo producción, modelos y tecnologías. 2) Prioridad a los principales mercados y productos: * Enfocar las operaciones principales de Nissan en los mercados de Japón, China y América del Norte. * Utilizar los recursos de la Alianza para mantener el negocio de Nissan en un nivel operacional adecuado en Sudamérica, ASEAN y Europa. * Salir de Corea del Sur, del negocio de Datsun en Rusia y racionalizar las operaciones en algunos mercados de ASEAN. * Centrarse en los segmentos de los modelos principales globales incluyendo los segmentos C y D, vehículos eléctricos y deportivos. * Introducir 12 modelos en los próximos 18 meses. * Expandir la presencia en vehículos eléctricos (EVs) y automóviles con motor eléctrico incluyendo e-POWER, con más de un millón de ventas en modelos eléctricos hacia final del año fiscal 2023. * En Japón, lanzar dos vehículos eléctricos más y cuatro vehículos e-POWER, incrementando el índice de electrificación al 60% de las ventas. * Introducir el Sistema de asistencia avanzada de conducción ProPILOT en más de 20 modelos en 20 mercados, con el objetivo de superar los 1.5 millones de vehículos equipados con este sistema hacia 2023.

Como conclusión, Uchida expresó: “Nissan debe ofrecer valor a los clientes de todo el mundo. Para hacerlo, debemos hacer avances en los productos, tecnologías y mercados donde somos competitivos. Este es el ADN de Nissan. En esta nueva era, Nissan continúa centrada en las personas, para ofrecer tecnologías a todos los usuarios y continuar abordando desafíos como solo Nissan puede hacer”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa