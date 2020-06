https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viveza hasta para festejar. Los jugadores ingleses reclaman, mientras Maradona inicia el festejo. Hasta los mismos compañeros dudaban de la validación del gol de la “Mano de Dios” y no fueron al encuentro del “10” para celebrarlo, por lo que Diego los llamó para que el árbitro no dudara y se “echara atrás”. Crédito: Archivo

Maradona explicó los secretos de la “Mano de Dios” A Inglaterra "Checho, callate b... y abrazame"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) liberó su contenido on demand durante 60 días para ayudar A distraerse en estos tiempos de cuarentena. En la plataforma AFA Play, estrenada en enero de este año, se pueden encontrar partidos históricos y testimonios exclusivos con las principales leyendas del seleccionado nacional, desde Lionel Messi hasta Diego Maradona. Y fue este último quien reveló nuevos detalles del histórico gol A Inglaterra en México 1986 conocido como “La mano de Dios”.

“Apenas lo meto, el boludo de Checho Batista me pregunta si lo hice con la mano. “Callate la boca, boludo, y abrazame”, le dije. Ahí me empezaron A abrazar todos. Valdano también me dice: “¿No me digas que fue con la mano?” Y le respondo lo mismo: “’Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas”, reveló Diego.

La tarde del 22 de junio de 1986 en el DF mexicano, Maradona abrió el marcador con un gol con la mano y después selló la victoria argentina y el pasaje A semifinales con el tanto más maravilloso que se recuerde en un Mundial. Y en la jugosa entrevista con AFA Play, el actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata contó más detalles: “Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos en la defensa eran grandotes. Y también Sansom, que es el que me da el pase. Valdano no me da el pase. Lo anticipa Sansom”.

“Sansom la quiere jugar para atrás, en ese tiempo no existía jugarla para atrás y seguir, sino dársela al arquero para que él siguiera. Cuando vi que iba para arriba, dije ‘no la alcanzo nunca, bajá por favor’. Se me ocurrió una idea: meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota estaba en la red! Entonces, ¡empiezo A gritar el gol!”

Finalmente, Maradona sostuvo que años más tarde volvería A encontrarse con el árbitro tunecino de aquel compromiso, Alí Bin Nasser. “Lo visité mientras estaba en Dubai. Él me dijo una cosa. Los líneas cobraron el gol, no vieron la mano, pero hubo 80 mil personas que tampoco se dieron cuenta. Yo sólo no fui el equivocado. Se equivocó toda la cancha”, contó el árbitro.

Otro partido inolvidable, el del debut

Fue en un encuentro entre Argentinos y Talleres por el viejo Torneo Nacional (ganó el equipo cordobés 1 A 0 con gol del “Hacha” Ludueña). Ese 20 de octubre de 1976 no fue un día más dentro del fútbol mundial. Fue el debut de Diego Armando Maradona en Primera División. A 10 días de cumplir los 16 años, y cuando faltaba poco menos de 10 años para consagrarse campeón mundial en México, “Pelusa” debutaba en primera. Juan Carlos Montes, el entrenador del “Bicho” ordenó su ingreso al comienzo del segundo tiempo para reemplazar A Rubén Giacobetti.

Hace muy poco, Maradona contó una historia increíble: “Eramos pobres, pero muy pobres. El partido contra Talleres se jugaba A las tres o cuatro de la tarde. Había un sol de la puta madre. Pero yo fui con un pantalón de corderoy. Es que era el único pantalón que tenía. En esa época, los guachos usaban los de corderoy en invierno y los otros en verano. Pero yo me mandé derecho, qué me importaba el calor si tenía el corazón que me latía de una manera increíble. Me tomé el tren 44, el colectivo 135, y me bajé en Boyacá y Jonte. Ahí me encontré con mi viejo, que había ido A trabajar. Cuando mis compañeros me vieron con el pantalón de corderoy pensaron que me había equivocado de placard. Pero la realidad es que no teníamos ni placard. Lo juro por mi mamita que está en el cielo”.

Passarella en el ‘86

El “Gran capitán”, como se lo llamaba A Daniel Alberto Passarella (líder del equipo campeón en el Mundial Argentina 1978), llevó también la cinta en el ‘82 (en España). En ambas citas mundialistas, el DT albiceleste fue Menotti. Pero para el Mundial ‘86 en México, el técnico Bilardo había anunciado mucho antes que “el único que tiene el puesto asegurado es Maradona”, y por supuesto era el capitán.

Passarella formó parte del plantel que se consagró campeón en el país azteca, pero no jugó ni un minuto por haber sufrido una (dudosa) afección intestinal. Sobre la situación vivida por Passarella, Maradona opinó: “Nosotros no lo echamos, Passarella se echó solo. Él decía que, teniendo en la cabeza A Menotti, no se podía jugar con Bilardo. Pero yo tenía en la cabeza A Menotti, y salí campeón con Bilardo, así que A mí no me la puede contar”, afirmó sobre el Kaiser.