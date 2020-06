Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.06.2020

Reflexión

ERCILIO FERRI

“Nunca puede el hombre crear la ocasión para actuar, porque la ocasión jamás fue creada por nadie, sino siempre encontrada por todos, generadas por el destino. Por lo tanto, querer y actuar significa tomar una determinada situación de hecho, una ocasión, y extraer de ella, mediante la propia voluntad, una situación nueva. Esta nueva situación de hecho será el fruto de nuestra libertad verdadera y propia creación nuestra. Por consiguiente, perder la ocasión significa perder la propia libertad, caer en la servidumbre de los acontecimientos y por añadidura el arrepentimiento y la amargura”.

Luminarias

HORACIO

“Al intendente Jatón: con notable preocupación leo en el diario, escucho por radio y veo por TV cantidad de mensajes reclamando por alumbrado público. Sé por conocidos que de noche y de mañana temprano hay zonas enteras de la ciudad que son una boca permanente de lobos. Hay muchos reclamos que no han sido atendidos. Y como paradoja, en otros lugares, la cantidad de luces prendidas las 24 horas”.

Saludos sabaleros

PABLO GIGLIOTTI

“Mis saludos a mis amigos periodistas deportivos de FM 100.9 Radio Chalet, que transmiten los partidos de Colón, desde su estadio. Les hago llegar el mejor de los augurios a la distancia y por la circunstancia por todos conocidas de la pandemia. Por las atenciones y afectos recibidos desde mi platea oeste durante mucho tiempo. Si hasta tengo el banderín de la radio, que ustedes me obsequiaron. Y para vos Angelito Capeletti, los mejores deseos y a la espera de que pase el coronavirus, que tanto nos está afectando. Un abrazo muy grande. Gracias a El Litoral por las atenciones dispensadas”.



Respuesta

MARIO PILO

“Respuesta de la Asociación Civil Anticorrupción: en un mensaje en esa columna, el señor Héctor Ruiz Díaz ha tenido la gentileza de reconocernos y hacernos algunas preguntas. Al respecto diremos, primeramente, que nuestra estrategia es concreta: pedir información pública sobre hechos de gestión político-estatal que resultan observados y/o sospechosos por los ciudadanos, únicos dueños del Estado de Derecho y si la explicación no se brinda o no es satisfactoria presentamos denuncia; y efectivamente sobre los hechos que el señor Ruiz Díaz comenta: sí, se cobran esos subsidios y beneficios sociales llamados humanitarios y existen por legislación nacional, no provincial. Es decir: no hay hecho punible investigable. Razón de esos subsidios, ayuda social, etc. a quienes delinquen, ya sea que estén procesados o condenados, es que la familia del delincuente no puede castigarse por el hecho de éste, y si el delincuente decide estudiar, sí se le otorgan becas y sí le pagan tareas si trabaja en industrias carcelarias”.