Marcelo Tinelli y Adrián Suar, cada vez más cerca de la TV Pública

Las marcadas diferencias políticas y la crisis en la televisión llevaron al conductor del "Bailando" y al productor a replantearse su lugar en el medio en tiempos de pandemia.

Luis Ventura tiró una bomba en "Fantino a la tarde": "Lo que viene es un movimiento sísmico con el futuro inmediato televisivo de Marcelo Tinelli", en referencia al mal momento que atraviesan las relaciones del Cabezón con el grupo empresarial que lo tiene contratado hasta fin de año.



"Tinelli siente que le pegan todos los referentes de la empresa", explicó el periodista, sugiriendo que el conductor siente que quieren que directamente se vaya. Y no sólo eso; Luis agregó que Adrián Suar, en crisis financiera con su productora Pol-Ka y sin productos en la pantalla de El Trece, donde históricamente colocó sus ciclos, podría seguirlo.



Entonces, ¿adónde mira Tinelli? "A Canal Siete, sí. No es una deducción, la puerta está abierta. Pero le va a traer algún conflicto, porque van a tener que decidir. Hoy Canal Siete no tiene ficción, no está funcionando; Rosario Lufrano (la directora) está metiendo mucha lata, pero sería una buena jugada para ambas partes", concluyó el presidente de APTRA.