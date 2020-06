https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reacciones diversas

The Batman: se conocieron las primeras imágenes del nuevo Batimovil

El trabajo de un artista de Hollywood se hizo viral al compartir las fotos de un modelo conceptual del batimóvil de la nueva y esperada The Batman.

En los últimos tiempos, siempre que se anuncia una nueva película del personaje nocturno, salen tres cuestiones a la luz: ¿Es el actor suficientemente parecido a Bruce Wayne? ¿Es el traje suficientemente Batman? ¿Es el Batimóvil suficientemente Batimóvil? Estas preguntas se repasan durante toda la pre-producción de las películas y luego son respondidas tras su estreno sin cansancio. Pasó con Nolan. Pasó con Snyder, y está pasando con Matt Reeves. Pero entre tanta ansiedad, pasó algo que vale la pena contar: Jeff Frost es un artista de Hollywood, reconocido por sus trabajos en películas como Pacific Rim, Guardians of the Galaxy, The Avengers o 300, por sólo nombrar algunas. Es un escultor y diseñador de maquetas conceptuales a escala que es parte de la nueva entrega The Batman y, por ende, hizo y compartió un prototipo conceptual del batimóvil. Foto: Captura de pantalla Y aunque lo que podemos ver en este concepto no es igual a lo poco que se pudo ver en el teaser que mostró Matt Reeves tiempo atrás, se puede apreciar mucho mejor otros detalles que le dan vida al diseño. Tal es quizás el spoiler, que dichas imágenes fueron borradas de la página del artista horas después de su publicación. Como era de esperar, esas pocas horas fueron más que suficiente para que fanáticos y aficionados al modelismo hayan bajado y repartido estas fotos con el resto del mundo. Foto: Captura de pantalla Sin dudas, este nuevo Batimóvil no se parece a nada antes visto en las películas. La idea, más similar a un muscle car típico norteamericano que al gótico auto de las películas, marca una gran diferencia y sensaciones encontradas en los fanáticos de DC.