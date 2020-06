https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.06.2020

El argentino se iría del Inter Real Madrid se metió en las negociaciones por Lautaro Martínez

Real Madrid esta intentando convencer al delantero argentino Lautaro Martínez, quien actúa en Inter de Italia, para que continúe su carrera en la entidad en vez de hacerlo en el Barcelona, junto al astro Lionel Messi, de acuerdo a la información de la prensa italiana.

Según explica Sky Italia, Real Madrid está presionando al jugador bahiense y al Inter para que cambien su decisión de ir al Barcelona, debido a que no pudieron convencer al noruego Erling Haalang, que optó en su momento por el Borussia Dortmund alemán y al francés Killyan Mbappe, quien prefirió continuar en e PSG francés.

Por el momento, Inter se mostró inflexible exigiendo la cláusula de rescisión de 111 millones de euros, aunque Barcelona aguardará hasta mediados de julio, cuando venza esa cláusula, para pagar una cifra menor ante la crisis económica que dejará la pandemia del Covid-19 en el fútbol mundial. Al respecto, el Barsa ya habría arreglado el posible contrato con el jugador.

No obstante, Inter, tras vender al argentino Mauro Icardi en 55 millones de euros al PSG, no tiene prisa para vender al ex jugador de Racing, aunque ya tiene en carpeta las opciones para reemplazarlo: el uruguayo del PSG Edinson Cavani, el alemán del Leipzig Timo Werner y el francés Alexandre Lacazette del Arsenal inglés.

