Actividades que no pudieron trabajar en cuarentena Completá el formulario para acceder a la asistencia económica en Santa Fe

Santa Fe inició la inscripción a la asistencia económica no reembolsable a los titulares de establecimientos, locales y servicios que no hayan sido incorporados en ninguna de las medidas económicas nacionales y provinciales de apoyo al sector productivo. Los rubos alcanzados son gimnasios, centros de pilates y yoga, salas de baile y danzas, escuelas de artes marciales, boxeo, canchas de fútbol 5 y paddle, peloteros, salones privados de eventos, transportes escolares, escuelas de conductores, jardines maternales no oficiales, talleres y salas culturales.

Conocé los requisitos

Completá el formulario