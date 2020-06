https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo informó el ministro de Turismo y Deportes Se evalúa el turismo entre provincias que no tengan circulación comunitaria de coronavirus

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, dijo este jueves que "se evalúa" la posibilidad de que las provincias que no tengan circulación comunitaria del coronavirus, "tengan la posibilidad de recibir turistas de otras provincias que estén en la misma situación sanitaria".

En ese sentido, el funcionario nacional declaró a radio La Red que la pasada semana conversó con autoridades de Aerolíneas Argentinas "para empezar a pensar esa alternativa -vuelos de cabotaje- porque entendemos que el turismo genera muchos puestos de trabajo a lo largo de todo el país y para muchas economías regionales".

"Entonces -agregó- estamos pensando la manera que todas las provincias que no tengan circulación comunitaria del virus, que son la gran mayoría de las provincias argentinas, tengan la posibilidad de recibir turistas de otras provincias que estén en la misma situación sanitaria", pero excluyó de esta alternativa a la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Hay un mundo nuevo y el turismo y los viajes no es ajeno, y todo lo que vayamos evaluando, pensando y diseñando para que la industria turística se ponga en marcha va a depender de la situación epidemiológica".

Respecto al arribo de turismo internacional, Lammens dijo que "es una posibilidad que hoy la veo lejana porque si empezamos a tener algunos vuelos de algunas zonas donde no haya circulación comunitaria, eso no sería antes del mes de agosto, porque no están dadas las condiciones".

Reconoció que es un tema en el que el mundo "está haciendo prueba y error" y la situación "es tan compleja, que a veces uno tiene miedo que el ímpetu que tienen de avanzar, de que no se pierdan puestos de trabajo, genere alguna ola de contagios y ser responsable de eso, por lo que hay que ser muy cuidados".

Tras precisar que se trabajó con el sector privado en el tema de los protocolos, que aseguró "serán presentado en los próximos días", Lammens también se refirió a la situación del turismo estudiantil.

"Estamos trabajando en ese tema con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y lo estamos haciendo muy bien, ya que nuestra idea es que se pueden hacer", señaló.

Reconoció el impacto positivo que este segmento turístico tiene en las economías regionales, y con el objetivo de poder ponerlas en marcha, indicó que además se estaba trabajando con las agencias de turismo estudiantil.

"Les pedimos que nos presenten los protocolos y que nos digan cómo piensan hacer esos viajes, porque también hay una nueva realidad que no permite ir a todos los chicos juntos a un destino, como Bariloche, en una misma fecha, hay que escalonarlo".



Con información de Télam