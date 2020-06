https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.06.2020

17:01

En el sur santafesino El sueño de ser propietario: pusieron en marcha una fábrica de ladrillos, hicieron 8 casas y van por 8 más

Por Pablo Rodríguez



Lo que empezó con varios interrogantes sobre un anotador de papel, se transformó con el paso de los años en un proyecto real. Los trazos del lápiz en las hojas empezaron a tomar forma y ahora tienen vida material: se convirtieron nada más y nada menos que en casas nuevas para un pueblo en el sur provincial.



Pero el dato (o lo que es pocas veces visto) es que estas casas se hicieron en una fábrica propia de ladrillos blocks que la Comuna de Sancti Spiritu tiene en marcha. La “bloquera”, como le dicen los vecinos, ya le dio vida a ocho hogares que se entregaron este miércoles. De paso, se pudo ver que está otra vez andando para construir ocho casas más. Algo que realmente es para celebrar.



De hecho, no fue un acontecimiento menor: hubo que gestionar los permisos para poder entregarlas ante el Gobierno de Santa Fe y seguir una serie de requisitos protocolares. No hubo abrazos, besos o apretones de mano. Sino que a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, cada beneficiario recibió su casa con la llave ya lista en la puerta. Fue raro, pero no dejó de ser un momento único.



Por todo este contexto que marcó la jornada, estuvieron para acompañar al presidente comunal César Bainotti, el senador Lisandro Enrico; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón; y el director de Vivienda, Jose Manuel Kerz. Hubo solamente presencia de las familias adjudicatarias de las viviendas. Esta vez, no hubo “público en general”. Solo pocas personas felices debajo de los barbijos.



Objetivo cumplido



Este nuevo barrio que se está formando, se encuentra sobre calle Córdoba, al sureste del pueblo. Son unidades habitacionales de dos dormitorios, cocina-comedor, baño y patio. La anterior gestión comunal, había dejado las bases, por lo que el gobierno que encabeza Bainotti se encargó literalmente de levantar las paredes. También, debe destacarse que se recibieron aportes del gobierno provincial y la mano de obra fue local.



“Una de las cosas más importantes desde que estoy en la función es entregar viviendas. Por este motivo solo tengo palabras de agradecimiento con todos los que nos dieron una mano. Sobre todo, a los flamantes propietarios que nos dieron la posibilidad de que al terminar el mandato, podamos llevarnos este hermoso recuerdo para siempre”, contó.



Aseguró que situaciones de este tipo hacen que valga la pena todos los días ponerle el cuerpo a la gestión: “Gracias por permitirnos sentir esto. Quien está en la función pública sabe que no hay con que compararlo emocionalmente. Yo particularmente vivo en una casa de barrio y se lo que es no tener vivienda”.



“Disfrútenla –continuó, mirando a los beneficiados-, con la familia que es lo más importante que tenemos. Ojalá que el día de mañana los chicos corran por estas veredas. Esto no se da todos los días. Pero si ustedes lo disfrutan, nosotros lo vamos a hacer igual”.