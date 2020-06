https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Notable hazaña de Argentina hace 56 años en Brasil... El torneo en el que empezamos a dejar de ser campeones morales Un improvisado seleccionado de la Argentina logró conmover al mundo futbolístico en 1964 cuando se adjudicó en forma brillante la “Copa de las Naciones”, organizado por la Confederación Brasileña de Deportes, dejando en el camino al local, bicampeón del mundo, el más serio candidato a la obtención del certamen en juego, con la máxima figura de entonces, “O Rei” Pelé.

Tomás Rodríguez

Portugal llegó con Eusebio da Silva Ferreira “La Pantera Negra” (natural de Mozambique, de 22 años —junto a Ronaldo, su máxima figura de todos los tiempos— 11 veces campeón de Portugal, 5 copas de ese país, 1 de Europa, Balón de Oro 1965 y sería goleador del Mundial de Inglaterra en 1966, con 9 conquistas.

Los ingleses, creadores de este maravilloso deporte, iniciaban un ciclo de reconversión del fútbol británico, apostando a una nueva selección para intentar adjudicarse por primera vez el ansiado título de campeón del mundo. Hubo varias deserciones, especialmente la última, Italia, lo que determinó que a último momento la propuesta a la Argentina, fuera aceptada, cuando la AFA no tenía equipo designado y el último director técnico, Juan Carlos Lorenzo, había sido despedido tras el fracaso de Chile ’62, eliminado en la primera parte.

Notable victoria ante Portugal

En el debut en el Estadio Maracaná durante el encuentro entre Argentina y Portugal, donde hubo pocas alternativas vibrantes, con un primer tiempo equilibrado, definiéndolo el conjunto celeste y blanco en el complemento. Los diarios locales emitieron juicios de parecido tenor: “Sin brillar, Argentina mereció ganar”, considerando equitativo el resultado final.

El improvisado elenco, capitaneado por José Manuel Ramos Delgado, demostró disciplina dentro y fuera de la cancha y elaboró uno de los triunfos de mayor resonancia que consiguió el fútbol argentino en la década del ‘60.

Cabe consignar que Argentina aceptó la invitación de la Confederación Brasileña de Deportes una semana antes de la iniciación de la competencia debido a la deserción de Alemania Occidental, España, Francia, Hungría e Italia. La AFA designó a “Pepe” Minella como entrenador y nominó a un grupo de profesionales que no realizó ninguna sesión de entrenamiento previa.

El representativo nacional ganó los tres partidos; ante Portugal 2 a 0, con anotaciones del “Tanque” Rojas y “Toscano” Rendo; a Brasil 3 a 0, concretado por el talentoso “Ronco” Onega y dos del promisorio volante ofensivo Telch y en el último partido, 1 a 0, a Inglaterra, siendo el héroe el entonces delantero “tripero” Alfredo Rojas.

Brasil autorizó al Santos F.C. para que varios de sus futbolistas sigan actuando en la gira universal y también en los torneos del Estado de San Pablo y en el Brasilerao, en plena competencia, entre ellos, Pedro Figueiro “Mengalvio”, Antonio Wilson Vieira Gomes “Coutinho”, José Macía “Pepe”, el capitán de Brasil, José Ely de Miranda “Zito”, considerado “El Gerente” o el “Eterno General”, entre otros.

Goleada histórica

El miércoles 3 de junio se vivió una noche de tristeza, angustia e incredulidad para los aficionados brasileños en el Estadio Municipal “Paulo Machado de Carvalho, más conocido como Pacaembú. Al propio tiempo, sorpresa y alegría sin límites para los argentinos, porque nadie esperaba que las cosas se desarrollaran tal como ocurrieron; desde luego ni el más pesimista hincha local hubiera pensado en la derrota anticipadamente y por cifras tan concluyentes.

El director técnico de la selección argentina, el marplatense José María Minella (en su época gran centromedio de Gimnasia y Esgrima de La Plata y River Plate), pensando primero en evitar la goleada; luego en tratar de salvar el empate y, finalmente, si todo se daba favorablemente, en buscar el triunfo mediante alguna réplica afortunada.

El partido terminó con la victoria argentina por 3 a 0, con un golazo en el primer tiempo del “Ronco” Onega y dos en la etapa complementaria a cargo del debutante Roberto Telch, de 20 años, reemplazó al lesionado Mesiano, en dos ocasiones.

Brasil, el gran candidato había apabullado a Inglaterra 5 a 1 (dos de Luiz Dias Amorim “Rinaldo” y uno de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, Julio Botelho “Julinjo” y Roberto ‘Dias‘, para el anfitrión, descontando James Péter “Jimmy” Greaves para el elenco británico) en la reunión inaugural y en la tercera jornada superó categóricamente a Portugal 4 a 1 (“Pelé”, Jair Ventura Filho “Jairzinho” y dos de “Gerson” de Oliveira Nunez para los dirigidos por el “Gordo” Pedro Feola y el del honor lusitano el experimentado Mario Estevez Coluna).

Acción antideportiva

La actitud antideportiva del torneo fue protagonizada por “Pelé”, el mejor jugador del mundo del Siglo XX, según la FIFA, con tres títulos mundiales, al aplicar un cobarde cabezazo a los 29’ al “Chino” Mesiano, que había sido una estampilla, siguiéndolo a todas partes, provocándole la fractura nasal, siendo reemplazado por Telch como volante ofensivo, mientras Rattin se ocupaba en la marca de ‘O Rey‘.

Antes de empezar el segundo tiempo, “Pelé‘ se quejó ante Rattin recriminándole el juego brusco, señalándole: “Rata, nos conocemos los dos, pero no me pegues patadas sin pelota”, a lo que el símbolo de la Argentina, le respondió: “Tu agrediste cobardemente a Messiano. Yo no te toqué, habrás chocado con mi pierna, por eso te caíste, te aclaro, nosotros vinimos a jugar al fútbol y a ganar como hombres”.

El nerviosismo hizo mella en los bicampeones del mundo que cometieron serios errores que fueron aprovechados por Argentina al convertir dos veces más por intermedio del debutante Telch (jugó 186 partidos en Unión entre 1976 y 1979 y en esta última temporada fue subcampeón Nacional con Unión), un volante ofensivo de San Lorenzo de Almagro de tan sólo 20 años.

En el partido despedida, Argentina se adjudicó la “Copa de las Naciones” al superar por 1 A 0 a Inglaterra, con tanto del “Tanque” Rojas, a 16 minutos del final.

El plantel

Arqueros: Amadeo Raúl Carrizo (River Plate) y Ediberto Luis Righi (Banfield)

Defensores:Carmelo “Cholo” Simeone (Boca Jrs.), Adolfo Vázquez (Banfield), José Manuel Ramos Delgado (River Plate), Rubén Magdalena (Boca Juniors), José “Polaco” Varacka (River Plate), Miguel Angel Vidal (Huracán) y Abel Omar Vieytez (Argentinos Juniors),

Medios: Alberto “Toscano” Rendo (Huracán), Antonio Ubaldo Rattín (Boca Jrs.), Roberto “Cordero” Telch (San Lorenzo de Almagro), José “Chino” Mesiano (Argentinos Juniors-Rosario Central), Enrique Santiago “Nene” Fernández (River Plate), Ermindo Angel “Ronco” Onega (River Plate), y Mario Chaldú (Bánfield)

Delanteros: Pedro Prospitti (Independiente), Luis Artime (River Plate), Alfredo Hugo “Tanque” Rojas (Gimnasia y Esgrima), Daniel Alberto Willington (Vélez Sarsfield), Adolfo Alberto “Ventilador” Bielli (Estudiantes de La Plata) y Victorio Francisco Casa (San Lorenzo de Almagro).

DT: José María Minella.





Brasil0

Argentina3

Brasil: Gilmar dos Santos Neves; “Carlos Alberto” Torres, Hercules “Brito” Ruas, “Joel” Camargo y “Rildo” de Costa Menezes; Roberto “Dias” Branco y “Gérson” de Oliveira Nunes; Julio Botelho “Julinho”, Edvaldo Ozidio Neto “Vavá”, Edson Arantes do Nascimento “Pelé” y “Rinaldo” Luz Dias Amorim. DT: Pedro Feola.

Argentina: Carrizo; Simeone, Ramos Delgado, Varacka y Vieytez; Rendo, Rattín y Mesiano; E. Onega, Prospitti y A. Rojas. DT: José M. Minella.

Goles: en el primer tiempo, 40’ E. Onega (A). Goles en el segundo tiempo: 17’ y 43’ Telch (A).

Cambio: PT, a los 29’ Telch por Mesiano (A), lesionado.

Detalle: en el ST el portero Carrizo (A) desvió penal ejecutado por Gérson (B).

Jugado en el Estadio Municipal “Paulo Machado de Carvalho” (Pacaembú).

Arbitro: Gottfried Dienst (Suiza).

Público: 70 mil personas.

Fecha: 3 de junio de 1964.

Competencia: Copa de las Naciones”.