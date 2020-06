Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 04.06.2020

20:46

Control de tapabocas

JORGE

“Me pregunto ¿quién controla a la gente que camina, por ejemplo, por calle San Martín sin barbijo, sin tapabocas, sin pantalla. Viendo el noticiero del mediodía, se ve cantidad de personas sin nada, ni siquiera colgando del cuello. Directamente sin... Por favor, quiero salir a hacer lo imprescindible ¡y da miedo! ¡Exijan que se cumplan las ordenanzas!”.

Controles sin medir temperatura

DIEGO CARCAS

“Quisiera saber si los intendentes de Santo Tomé y Santa Fe idearon el sistema de control vehicular, tanto en Cilsa como en 7 de Marzo, porque es inentendible un control en esta pandemia y cuarentena que tanto defienden, en el cual ni si quiera toman la temperatura. Exigen documentación vehicular y municipal y luego el permiso para circular. Eso sumado a que se hace con personal de seguridad con un fusil cruzado al hombro, como si fuéramos delincuentes, intimidando. Demasiado tenemos con esta angustia y agobio por esta situación para también tener que soportar este atropello, más teniendo en cuenta que los cacos, criminales, etc., etc. siguen con lo suyo en los barrios sin que haya respuestas a este flagelo. Por eso y con respeto solo pido al poder político de las ciudades y de la provincia: un poco de sentido común”.

Injusticias

RAMÓN

“Sobre los subsidios y planes, lo que me parece inconcebible: 1) es que no se pida el certificado de alumno para pagar la asignación salarial; 2) que se les pague planes a gente que no está estudiando un oficio o creando un modo de sostenimiento económico para cuando se le retire el plan, ¡el gobierno está fabricando burros y haraganes!; 3) ¡lo poco que les pagan a los jubilados que aportaron toda la época de trabajo! Si tenés que alquilar, no te alcanza para comprar medicamentos y comer”.

Llegan cartas

Un espacio para recomendar

Beatriz Molinari

¡Hola, gente linda! En tiempos de Covid-19 encontré en las aulas virtuales que brinda la Academia de Vinicius de Moraes, con el profesor Ivanildo Sales Chaves, un espacio educativo, recreativo y terapéutico. Su trabajo es excelente e incesante, demostrando todos sus conocimientos, habilidades y destrezas de manejo de grupo. Ellas fueron enriquecidas con Participaciones Internacionales dando un nivel superior a las conversaciones, contando con el aporte de Rodrigo (residente en RJ) 26/03 (situación actual de Brasil , pandemia, habitantes, playas y clima); de Cristiano Celson (de Fernando de NORONHA- PE) 02/04 (geografía, habitantes, costumbres, clima de la isla, videos); de Sebastián (santafesino residente en Búzios- RJ) 10/04 (geografía, hidrología, clima, historia, economía, ocupaciones, extranjeros); de Prof. Marlon (Itajaí- SC) 16/04 (ubicación, características de la ciudad, importancia del puerto, vida de los pescadores, comercio e industria); de Felipe (Santa Maria- RS) 23/04 (relieve, sotaques, costumbres, Capital, historia, facultades, semejanzas con Argentina, figura del gaucho, gastronomía de RS); de Adelson Santana (de Belém - Pará residente en Londres - Reino Unido) 30/04 (infancia- adolescencia en Brasil, residencia en EUA, en varios países de Europa, destacando costumbres, economía, educación, salud, religión, demostrando un vivo interés por el grupo, su carisma, hospitalidad y encanto, regalándonos hermosas canciones); de Prof. Antonela (nativa de Angola, residente en Portugal) 07/04 (infancia en Angola, descendencia paterna portuguesa, Angola como Colonia, trayectoria docente, geografía - clima de Portugal, festividades, religión, habitantes, historia, costumbres portuguesas, literatura y una continua interacción con el grupo). Todo fue posible por el esfuerzo, organización y dedicación de nuestro Prof. Ivanildo Sales Chaves en cada aula online, reflejando su alto profesionalismo, calidez y respeto para c/u de los alumnos, representándonos una caricia al Alma. ¡ Beleza !