Con la sombra de la privatización del Banco Provincial de Santa Fe Diputados votó la creación del Fideicomiso Santa Fe Produce Fue presentado por Lifschitz siendo gobernador y votado por el Frente Progresista más Somos Vida. El justicialismo fue acompañado por Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia en el rechazo. La izquierda se abstuvo. El radicalismo impuso sus iniciativas Sostener y Asistir para ayudar a pymes e inquilinos.

Con un debate de fuerte contenido político y con votación dividida, la Cámara de Diputados aprobó la creación del fondo fiduciario Fideicomiso Santa Fe Produce y el Fondo Garantía Santa Fe Sapem sobre la base del mensaje enviado el año pasado por el entonces gobernador Miguel Lifschitz que hoy preside el cuerpo. El Frente Progresista y las dos diputadas de Somos Vida (Amalia Granata y Betina Florito) votaron favorablemente mientras que las bancadas justicialista, Juntos por el Cambio y Somos Vida y Familia lo hicieron en rechazo. Por su parte, los bloques Igualdad y el Frente Social y Popular optaron por abstenerse en la votación.



También en votación dividida, la Cámara aprobó dos iniciativas impulsadas por la bancada de la UCR: Asistir y Sostener previstos como programas de apoyo del Estado a inquilinos y pymes santafesinos.



En cambio, el Frente aceptó diferir a la próxima sesión el tratamiento del programa Nueva Oportunidad ante el pedido del ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani de buscar un consenso con la iniciativa que lleva adelante el Poder Ejecutivo. El socialista Pablo Farías hizo notar la postura de Capitani y la diferenció de la titular de Producción, Daniel Costamagna quien no les anunció mensaje alguno para tener herramientas de apoyo al sector productivo. Precisamente la bancada justicialista llevó el miércoles a los dos ministros para intentar frenar el tratamiento de la agenda anunciada por el Frente Progresista.



En la sesión se votaron nueve proyectos de ley, la mayoría impulsadas por el Frente que tuvieron el rechazo de la bancada justicialista.



El pasado que vuelve



Fue Clara García (PS) la encargada de explicar las razones de impulsar el fideicomiso que se constituirá a partir del canon que aporta el agente financiero y propuesta como herramienta de apoyo a las empresas de la provincia, especialmente a las pequeñas. El radical Maximiliano Pullaro habló de lo que fue “la nefasta historia de la privatización del Banco de Santa Fe”, recordó las denuncias y el rechazo que tuvieron los bloques radicales de todo ese proceso y no dejó de señalar que el actual gobernador Omar Perotti fue uno de los firmantes del traspaso a manos privadas de la entidad. También Gabriel Real (PDP) valoró lo actuado por legisladores de su partido y no dejó de recordar la frase de Carlos Favario sobre ese proceso: “la mojarrita se comió a la ballena”.



Ricardo Olivera explicó las razones del rechazo del justicialismo al proyecto al que consideró “una decisión del Frente para condicionar al gobierno que asumió el 11 de diciembre” pero también dijo que le hace ruido crear una sociedad anónima. “El gobierno provincial tiene muchos instrumentos de apoyo al sector productivo”, aseguró. Luego, Leandro Busatto y Matilde Bruera también expusieron el rechazo y se preguntaron porqué en doce años de gobierno, el Frente Progresista no reestatizó el Banco. La respuesta llegó de Farías quien señaló que la privatización costó mil millones de dólares pero además detalló los cambios que se fueron haciendo en las distintas etapas de licitación del servicio financiero que hizo el gobierno frentista.



En el medio, Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) fundamentó el rechazo al proyecto por entender que se deben articular políticas no solo con el Poder Ejecutivo sino con el Senado para que no queden como proyectos testimoniales. “Es casi demagógico aprobar proyectos que luego no se van a aplicar”, acotó. Cesira Arcando (FE) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia) usaron argumentos similares. Ariel Bermúdez (Creo) fundamentó el apoyo al proyecto.



Preguntas sobre el protocolo



Pese al rechazo del bloque Somos Vida y Familia en voz de la diputada Natalia Armas Belavi, la Cámara aprobó un pedido de informes sobre el cumplimiento y aplicación del protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo al cual la provincia adhirió por el decreto 0007 del presente año.



Entre las preguntas apunta a saber organismos y agentes encargados de monitorear y llevar adelante su aplicación; notificación a las instituciones públicas y privadas; actividades de difusión y capacitación que se hayan realizado para la aplicación del protocolo; campañas de información relevante a la ciudadanía respecto de los alcances del protocolo y los derechos vigentes de acceso a la salud sexual y reproductiva; medidas adoptadas o que se tomarán para llevar a cabo la aplicación del protocolo en las instituciones de salud; dificultades técnicas, humanas, presupuestarias, administrativas o de otra índole para el tratamiento de abortos en el segundo trimestre de gestación y para prácticas alternativas al aborto medicamentoso como la aspiración manual endouterina. Por último saber en qué situación se encuentra la producción y distribución del Misoprostol fabricado por el LIF.

Desde la barra

Segundos afuera: en Labor Parlamentaria, los jefes de bloque acordaron que a la hora de presentación de proyectos en el recinto se dijera el título para agilizar la marcha de la sesión. Pero cuando Oscar Martínez (Frente Renovador) empezó a fundamentar su proyecto de tarjeta alimentaria se escucharon murmullos y le dijo al diputado Luis Rubeo (PJ) que si él quería volver a Rosario era su problema pero que estaba en un ámbito para legislar y opinar. Sobre el final de las presentaciones de proyectos pidió la palabra Rubeo y leyó el artículo 103 del reglamento que dice que “cuando un diputado presentare un proyecto, éste será anunciado y pasado, sin más trámite, a la comisión respectiva; el autor deberá expresar su fundamento por escrito”.

Ni una Menos: la cercanía del 3 de junio y el quinto aniversario de la primera marcha “Ni una Menos” no pasó inadvertido ni en la sesión ni en transmisión de la reunión. Las legisladoras se presentaron todas con tapaboca del color que identifica la fecha y la frase “Ni una Menos” y cuando cada una de ellas presentó proyecto hizo invocación a la fecha. Luego, tras la presentación de proyectos hubo un cuarto intermedio para una foto de las mujeres unidas en el reclamo más allá de los diferentes colores políticos.

Escuderías: más allá de las mujeres, varios legisladores presentaron en su barbijo el escudo partidario o la identificación del sector. Así se vio que el socialista José Garibay colocó la tradicional rosa; Maximiliano Pullaro y Juan Cándido Cruz el escudo de la UCR y Walter Ghione el nombre del bloque “Somos Vida y Familia” y por supuesto, tapaboca celeste.