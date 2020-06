Aprobarán un esquema de entrenamiento para atletas olímpicos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación anunciará “en estos días” un esquema de permisos de entrenamiento específico para los deportistas argentinos clasificados y por alcanzar su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras los reclamos públicos por la inactividad sufrida en el marco de la pandemia del coronavirus.

Así lo confirmaron a NA voceros de la cartera dirigida por Matías Lammens, quien encabezó una reunión durante este jueves para ultimar detalles del anuncio, que se hará público "en estos días" y beneficiará a 143 atletas ya clasificados (entre deportes individuales y en conjunto), y una treintena que todavía debe buscar su plaza.

Así lo confirmaron a NA voceros de la cartera dirigida por Matías Lammens, quien encabezó una reunión durante este jueves para ultimar detalles del anuncio, que se hará público "en estos días" y beneficiará a 143 atletas ya clasificados (entre deportes individuales y en conjunto), y una treintena que todavía debe buscar su plaza.

"Es un trabajo que venimos haciendo hace algunas semanas con Lammens y creo que estamos llegando al final del camino, consensuando con las distintas jurisdicciones, sea municipio o provincia, las condiciones para hacerlo de manera segura", informó Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

En los hechos, se entiende que se esperarán los alcances generales de la nueva fase de la cuarentena que brindará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y luego se abordará situaciones específicas, como la del deporte.

De hecho, consultados por NA, tanto voceros del Ministerio como del COA indicaron que los detalles podrían ser en conjunto en las próximas horas, mientras los deportistas ya comenzaron a buscar emigrar a otros países donde puedan retomar su entrenamiento y preparación.

Esta situación surgió como respuesta al reclamo que, públicamente, realizaron entre otros Santiago Lange, medallista dorado en vela en Río de Janeiro 2016, y la nadadora Delfina Pignatiello, una de las máximas esperanzas rumbo a Tokio 2020.

"Estamos entrenando, pero en casa y llega un momento que no podés seguir, en nuestro caso necesitamos un río o una pileta, porque se pierde todo. A nadie le va a gustar que la Argentina no traiga medallas en un Juego Olímpico, y no queremos escudarnos en que hubo una pandemia", reconoció el martes Lange, de 59 años, ganador además del bronce en Atenas 2004 y Pekín 2008, ambas junto a Carlos Espíndola.

"Hace once semanas que no entro a una pileta, es un récord mundial. Durante el año me tomo una semana de vacaciones de no entrar al agua y ahora voy once semanas. El último año de la preparación para un Juego Olímpico es esencial. Saber que ni siquiera llegué preparada, me frustra muchísimo y entra en consideración ni siquiera prepararse para estos Juegos. También entra en consideración dejar de nadar si esto se sigue extendiendo", se sumó Pignatiello, con un testimonio más crudo.

La chance de viajar al Interior

Werthein, además, se refirió a la posibilidad de que los distintos deportistas viajen a alguna de las provincias menos afectadas por el coronavirus, como San Juan, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca, entre otras.

"Hay la mejor onda y vocación de apoyar a los deportistas, que están hace mucho tiempo parados y tienen que empezar a trabajar. Tenemos que trabajar como un equipo para que puedan empezar", reveló el titular del COA.

En ese sentido, detalló que cada Federación deportiva presentó sus protocolos ante el Ministerio de Turismo y Deportes, y de Salud de la Nación para "cuidar la seguridad y salud de los deportistas".

"Los chicos están ansiosos, sienten un enorme peso de representar a la Argentina. Estos chicos no tienen réditos económicos, son gente esforzada, acá no hay negocio, es puro himno y negocio. Ellos no quieren defraudar a su público, a su gente", cerró.

