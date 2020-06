https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Declaraciones de Alberto Fernández "No vamos a hipotecar el futuro de Argentina", dijo el presidente sobre el pago de la deuda

Alberto Fernández afirmó este viernes que los acreedores de la deuda externa "corroboran día a día" la "voluntad" del gobierno argentino en "encontrar una solución", pero advirtió sobre la necesidad de que "el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", ya que "no se va a hipotecar el futuro de la Argentina".





"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro", dijo Fernández en declaraciones al canal televisivo El Trece.





En ese aspecto, advirtió además que "hoy estamos mucho más necesitados" que antes de la pandemia por coronavirus, "por eso tenemos que ser mucho más prudentes".





"Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina", remarcó.





En ese marco, agregó: "Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún interés en decir que resolviste el problema para tu gobierno y le dejaste el problema al que viene. Yo quiero que esto no sea más un problema para los argentinos, que la deuda no sea un condicionante para el desarrollo de los argentinos".





En ese sentido, contó que les explicó ese tema al grupo de empresarios que recibió el martes en la residencia de Olivos.





"Lo que ocurre también -apuntó el Presidente-, como siempre pasa en una negociación, es que hay posiciones más tercas, más duras, más firmes, y algunos acreedores que hacen más difícil la negociación, pero es una negociación".





En ese sentido, reafirmó que el Gobierno "va a seguir negociando", y señaló que se ha "escuchando la contrapropuesta de los acreedores y estamos trabajando con el ministro (de Economía, Martín Guzmán), para ver de qué manera podemos acercarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino".





"Argentina tiene hoy muchas más necesidades que cuando empezamos esta discusión, porque esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara", concluyó el mandatario.

Con información de Télam