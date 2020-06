https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.06.2020 - Última actualización - 11:19

11:07

Es el goleador histórico de la institución y el futbolista que más veces se puso su camiseta en el profesionalismo de AFA. “El presidente de la Conmebol me dijo que nunca vio nada igual”, dijo el “20” de los hinchas sabaleros en Paraguay.

“Bichi” recordó la final de la Sudamericana en La Olla Fuertes: "Colón metió 40.000 adentro y había 5.000 afuera" Es el goleador histórico de la institución y el futbolista que más veces se puso su camiseta en el profesionalismo de AFA. “El presidente de la Conmebol me dijo que nunca vio nada igual”, dijo el “20” de los hinchas sabaleros en Paraguay. Es el goleador histórico de la institución y el futbolista que más veces se puso su camiseta en el profesionalismo de AFA. “El presidente de la Conmebol me dijo que nunca vio nada igual”, dijo el “20” de los hinchas sabaleros en Paraguay.

Es el goleador histórico del Club Alético Colón y es el futbolista profesional que más veces se calzó la camiseta sangre y luto en los partidos que la popular entidad del Barrio Centenario tiene en el profesionalismo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin dudas, para todo el fútbol argentino —dirigentes, jugadores rivales, entrenadores, representantes—, Esteban Oscar Fuertes es sinónimo de Colón de Santa Fe.



Hizo de todo, además de goles: capitán, referente, único artillero del club en los registros “no oficiales” de la AFA, máximo anotador profesional de la provincia de Santa Fe. Como si todo ello fuera poco, hace un puñado de meses, le dio la mano al club poniendo la cara como entrenador de un equipo que se caía a pedazos en todo sentido.



Pasó de esa frase suya histórica —“Nunca voy a dirigir a Colón”— a tener que aceptar que “No le podía decir que no a Colón, porque me llamaron los dirigentes y el club me necesita. No lo acompañaron los resultados, algo que en realidad no le pasó a ninguno de los entrenadores sabaleros, sacando la Sudamericana del año pasado.



Alguien le prometió o le deslizó, luego de poner la cara con el equipo, que la función de secretario técnico, por sus conexiones y relaciones, sería para él. Sin embargo, la dirigencia eligió a Francisco Ferraro y lo del ex técnico fue un fracaso total: hace varios meses que sólo esperan que termine el contrato para dejar de pagarle.



En estos tiempos de parate, los medios nacionales cuando quieren hablar de Colón buscan dos referencias: reconstruir la historia de Los Palmeras con su canción mundialmente conocida o hacerle una entrevista a Esteban Oscar Fuertes. Es el querido “Bichi” el más buscado por todos a la hora del “fierrito” virtual.



Quienes llamaron a Esteban Oscar Fuertes fueron los colegas de Radio Club Octubre 947 y allí le consultaron por sus sensaciones luego de la final perdida de la Copa Sudamericana en “La Olla”, recordando que fue por ESPN el comentarista de la transmisión que siguieron por la tele cientos de miles de santafesinos.



Además, en la misma entrevista, contó cual era su idea deportiva antes de llegar a Colón en 1997, lo que con el correr de los partidos y los goles lo transformarían en el máximo goleador de la historia de Colón.



“Te soy sincero, yo cuando llegué a Colón lo quería utilizar como un trampolín, los seis meses anteriores en Racing no habían sido buenos y pensé que era una oportunidad para tener continuidad y luego jugar en Europa. Y lo pude hacer, si bien comencé más o menos en cuanto al rendimiento, después pude mejorar con el tiempo y convertir varios goles”, lanzó el “20” que se quedó definitivamente con su familia a vivir en Santa Fe.



“Tuve la chance de emigrar a Inglaterra (N. de R.: fue a jugar a la Premier League al Derby County), pero siempre volví a Colón. De hecho fueron cuatro vueltas al club y por eso logré ser el goleador histórico, el único que superó los 100 goles en Primera División. Pero además también el futbolista que más partidos jugué con la camiseta de Colón”.



Luego, la charla con el goleador histórico llegó de manera imaginaria hasta el estadio de Cerro Porteño y esa recorda final perdida el 9/11 en Asunción del Paraguay frente a los ecuatorianos de Independiente del Valle: “Fue un golpazo grande perder la final, es algo muy difícil de asimilar, yo creo que van a pasar muchos años y nos vamos a seguir acordando de eso. Porque la posibilidad de jugar una final para los equipos del interior no es cuestión de todos los días. No se cuándo a Colón se le va a presentar otra posibilidad como esa. Es difícil de digerir, es el día de hoy que todavía nos acordamos, que un asado se vuelve a hablar de ese partido. Pero hay que tratar de llevarlo de la mejor manera”.



Finalmente, en cuanto a la movilización histórica de los hinchas y socios sabaleros, el goleador histórico —Esteban Oscar “Bichi” Fuertes— expresó: “Lo de la gente de Colón fue impresionante, ningún equipo llevó 40.000 personas a otro país, pero la gente que lo siguió por televisión, sólo vio a los hinchas en la cancha. Pero había más de 5.000 personas en Asunción fuera del estadio buscando un lugar para ver el partido. Al otro día del partido lo vi en el hotel a Alejandro Domínguez (actual presidente de la Conmebol) y quedó sorprendido, me dijo que nunca había visto nada igual y eso habla muy bien del hincha de Colón”.

El “20”, codiciado por la oposición



Como se sabe, en el mes de diciembre —en principio— se llevarían a cabo las elecciones generales en el Club Atlético Colón, donde en principio habría una lista del oficialismo (con José Vignatti a la cabeza) y una o dos listas opositoras a la gestión actual.



En las últimas horas trascendió que alguna de las dos posibles listas de la oposición —una está firme, la de Ricardo Magdalena; la otra se estaría armando con el “Bicho” Godano y su grupo— buscaría en las próximas horas un encuentro con el goleador histórico del Club Atlético Colón para ofrecerle sumarse al grupo de trabajo.



“Si tiene ganas de estar en cuestiones técnicas, bienvenido sea por sus conocimientos. Si tiene ganas, como Verón, de volcarse a la parte dirigencial, lo mismo”, aseguraron a El Litoral.