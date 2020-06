Abraham: "Posiblemente integre la lista oficialista"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el fundador del sector conocido como “Futuro Sabalero”, que siempre se presentó en los comicios de Colón. Ocuparía una de las tres vicepresidencias.

El Dr. Gustavo Abraham es el referente histórico del llamado sector político identificado como “Futuro Sabalero”. En las últimas horas y en diálogo con FM Sol 91.5 hizo referencia a lo que ya trascendió desde las mismas esferas del oficialismo: que acompañará con protagonismo la próxima lista que armará el actual presidente José Néstor Vignatti para ir por la reelección al mando del Club Atlético Colón, donde irá a las urnas contra “una o dos” listas opositoras.



“No creía que esta apertura se iba a dar como la que hubo. Fue muy positiva, uno estaba acostumbrado a otro tipo de política de gobierno de Vignatti y nos sorprendió a todos. Hace un año y medio venimos haciendo unas cuantas cosas positivas para el club, me parece que eso es muy productivo”, expresó el Dr. Gustavo Abraham.



Luego, explicó de qué manera se dio el acercamiento con el oficialismo sabalero y la corriente histórica que encabeza Vignatti: “La historia venía antes de la Copa Sudamericana, fuimos cada uno por su cuenta a Uruguay, a Belo Horizonte, cuando empezamos la parte nuestra se trabajó con el tema de los hinchas en Patronato. Hoy por hoy estamos trabajando juntos muchas cosas, tuvimos una buena convivencia todos, es bastante saludable y debería ser siempre así”.



En cuanto al momento de los comicios, el Dr. Abraham fue contundente: “En diciembre habrá elecciones y creo que Vignatti se presentará como presidente. Posiblemente integre la lista oficialista, esa respuesta depende de que nos pongamos de acuerdo con la política institucional, no es entrar por entrar. En todas las últimas elecciones tuve la suerte de ser candidato a presidente. Trato de buscar el beneficio para el club, es importante ponernos de acuerdo, lo venimos haciendo bien. Hay muchas posibilidades de sentarnos y acordar muchas cosas”.



En cuanto a la decisión orgánica que tomará su histórico sector, denominado hace años “Futuro Sabalero”, Abraham —que formará parte de la nueva lista oficialista con Vignatti a la cabeza— agregó: “Nuestra Agrupación tiene peso propio y se ganó un lugar. Yo no me voy a cortar solo, esto surgirá por un acuerdo con el espacio que presido. Hay que sentarnos a charlar por el grado de participación cuál de las propuestas son potables para llevar a cabo. Hablamos mucho con Vignatti, con José Alonso, Patricio Fleming. Coincidimos en un altísimo porcentaje, somos un grupo de una generación intermedia, no somos ni chicos ni mayores, le podemos dar un buen flujo al club”.



En la despedida de la entrevista, el Dr. Gustavo Abraham reflexionó: “Yo pertenezco a un grupo de trabajo que viene desde hace 15 años, hicimos distintas cosas por el club y de manera orgánica, por eso siempre hay que respetar la voluntad mayoritaria para participar”.