https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 05.06.2020 - Última actualización - 16:00

15:53

Reclamo a la EPE

Consumo de energía: Simoniello pide que se cobre lo consumido y no lo estimado

Es para los usuarios que están imposibilitados de ejercer su actividad económica como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “En este momento tan particular es necesario que la Empresa Provincial de la Energía les tienda una mano a aquellos que realmente lo necesitan”.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Reclamo a la EPE Consumo de energía: Simoniello pide que se cobre lo consumido y no lo estimado Es para los usuarios que están imposibilitados de ejercer su actividad económica como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “En este momento tan particular es necesario que la Empresa Provincial de la Energía les tienda una mano a aquellos que realmente lo necesitan”. Es para los usuarios que están imposibilitados de ejercer su actividad económica como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “En este momento tan particular es necesario que la Empresa Provincial de la Energía les tienda una mano a aquellos que realmente lo necesitan”.

Diferentes sectores comerciales y productivos de nuestra ciudad cuentan con grandes complicaciones a la hora de afrontar los gastos fijos de sus negocios dada la paralización producto de las medidas de prevención contra el Covid-19. En este sentido, distintas actividades hoy se encuentran imposibilitadas de abrir y en muchos casos no saben cuándo lo podrán volver a hacer. Durante todo este tiempo, quienes tuvieron o tienen su establecimiento cerrado redujeron abruptamente el consumo de energía.

“Es necesario que se les tienda una mano en un momento tan complejo y que se clarifique la información brindada en estos días. Por eso le pedimos a la Empresa Provincial de la Energía se abstenga de emitir facturas en base a mecanismos de estimación, o en otras palabras sin realizar la medición precisa del consumo efectuado”, explicó Lucas Simoniello. “De esta manera podrán pagar lo que realmente consumieron mientras estuvieron cerrados”. Asimismo, pidió que a aquellos usuarios enmarcados en “tarifas comerciales” y cuya actividad aún permanece prohibida, se les cobre una “tarifa especial” hasta que puedan volver a trabajar.

“Sabemos que la situación es compleja y que desde el gobierno provincial se han estado analizando y tomando medidas para alivianar la carga de muchos comerciantes. En particular sobre este punto se dispusieron planes de pago en cuotas a abonar desde octubre, más la no interrupción del servicio por falta de pago de tres facturas consecutivas o alternadas. Lo que buscamos con esta propuesta -que ya está presentada en el Concejo- es sumar en el mismo sentido y seguir pensando cómo mejorar la situación de aquellas actividades que hace 80 días que están haciendo un esfuerzo y que con el correr del tiempo se les hará más difícil continuar”.

Ayuda económica para actividades no exceptuadas

Por otra parte Simoniello se refirió a la ayuda económica llevada adelante a nivel provincial para aquellas actividades que no fueron exceptuadas del aislamiento y que fueron anunciados recientemente. En este sentido aclaró que “uno de los requisitos para recibir esta asistencia es haber tenido facturación nula entre el 20 de marzo y el 31 de mayo. Lo cierto es que hay actividades que ya sea por pagos de cuotas voluntarias, como por adelanto de reservas o pagos para consumos posteriores a la pandemia, han realizado un mínimo de facturación, muy inferior del nivel normal pero aparentemente suficiente como para quedar fuera de esta asistencia económica. Por eso pedimos que se contemple a estas actividades que también están ahogadas y que necesitan asistencia”.

Prensa Simoniello LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA