En la ciudad, el municipio distribuirá gratis productos de higiene menstrual

Será la segunda ciudad en el país que implementa acciones de este tipo. La iniciativa dispone la distribución gratuita de toallitas y tampones, en dependencias municipales para quienes los necesiten.

Santa Fe se convirtió en la segunda ciudad del país con una normativa de este tipo, después de Morón, provincia de Buenos Aires: el Concejo local aprobó por ordenanza el Plan Municipal de Gestión Menstrual, “con lo cual es un enorme orgullo poder demostrar que en la ciudad seguimos peleando por los derechos de las mujeres y para igualar condiciones, otorgándole posibilidades a quienes más nos necesitan” destacó la concejala Laura Mondino (Santa Fe Puede Más / FPCyS), impulsora de la iniciativa, en diálogo con El Litoral.



El plan consistirá en la distribución gratuita por parte del Gobierno local de toallitas y tampones en áreas y lugares municipales vinculados al cuidado. Además, cabe destacar que se establece “una fuerte difusión informativa sobre los elementos de higiene que hay disponibles” para que cada mujer pueda tomar decidir cómo gestionar su período.



Según el texto, se pretende “salvar una situación de desigualdad que no se vincula con la condición física sino con un entorno y una cultura que busca invisibilizar, silenciar y promover la vergüenza en torno a esa condición femenina”.



Para poner en marcha de hecho la iniciativa, bastará con que el Ejecutivo reglamente y las autoridades de aplicación realicen los procedimientos de compra de los elementos, tarea que según la norma estará a cargo de la secretaría de Cuidado y la Dirección de Mujeres y Disidencias de la ciudad.



El proyecto legislativo estaba en comisiones desde 2018, y recibió la sanción este 28 de mayo, fecha en la que se conmemoró mundialmente el Día de la Salud Menstrual. Laura Mondino sostuvo que “nunca se había logrado el consenso necesario, después de dos años es un enorme logro”.



“Resistencias”



El camino hacia su aprobación no fue sencillo. Mondino lamentó la resistencia con la cual sus colegas dilataban el tratamiento de la temática: “Las numerosas veces que toqué el tema, he tenido situaciones de risas y burlas por parte de pares” en su mayoría, colegas hombres. “No entendían la importancia del tema, que no debe ser subestimado porque estamos hablando de derechos”, aseveró.



“Hay muchas mujeres que no pueden acceder a la escuela o a sus trabajos durante la menstruación, por no poder afrontar los costos que supone para el bolsillo” destacó la edila. Y calificó como “sumamente injusto” que los productos de higiene menstrual estén gravados con el IVA: “Lo equiparan a un elemento cosmético y no lo es: son de primera necesidad y esenciales en nuestra vida”, remarcó.



Actualmente, por la pandemia se están entregando elementos higiénicos junto con la ayuda alimentaria a los sectores más vulnerables. Mondino agregó que la idea es sostener esta situación más allá de este contexto de aislamiento y ampliar el número de beneficiarias. En definitiva, se pretende “garantizar este derecho y que sea una política de Estado”, cerró la concejala.