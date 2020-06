https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 05.06.2020

18:42

Este viernes

Imputaron a Marcos Peña y Gabriela Michetti por "negociaciones incompatibles con la función pública"

El fiscal federal, Jorge Di Lello, imputó este viernes a la ex vicepresidenta de la Nación y al ex jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri.

Crédito: Captura de pantalla

