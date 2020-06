Biden logra la candidatura presidencial demócrata para enfrentar a Trump

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden se aseguró la candidatura presidencial por el Partido Demócrata, lo que lo pone en camino a retar al presidente Donald Trump en noviembre en un contexto sin precedentes de pandemia, colapso económico y disturbios sociales.





“Fue un honor competir junto a uno de los grupos de candidatos más talentosos que el Partido Demócrata haya jamás presentado", dijo Biden anoche en las redes sociales, y agregó que estaba feliz de que los demócratas van "a esta elección general como un partido unido".

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg