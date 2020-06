https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su estreno esta previsto para octubre Se conoció la cifra que cobraría Maradona por su polémica serie El dato lo aportó Jorge Rial en Intrusos mientras entrevistaba a Claudia Villafañe.

En octubre, la plataforma de streaming Amazon Prime Video estrenará una producción que promete ser una de las series con temática deportiva del año: la vida del astro argentino Diego Armando Maradona. Llegará a la pantalla chica con motivo del cumpleaños número 60 del entrenador de Gimnasia de La Plata, quien arregló su continuidad en el club Tripero luego de unos cuantas idas y venidas esta semana.

La ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, y quien fue su representante durante dos décadas, Guillermo Coppola, manifestaron su descontento con la serie, ya que consideran que los presenta a ellos como “los villanos” de la vida del ex futbolista del Napoli. Villafañe y Coppola cargaron contra la productora por no haber tenido la chance de participar en las reuniones previas a la escritura de los guiones.

Jorge Rial entrevistó a Villafañe en “Intrusos”. En medio de la conversación, el conductor de América TV recibió un mensaje acerca de la serie. Reveló la cifra que Amazon le habría pagado a Maradona para contar con la total discrecionalidad para el armado de la historia.

“Claudia, quiero contarte algo porque me acaba de llegar un dato (señaló mientras leía en su celular). Me dicen que a Diego le habrían pagado 2 millones de dólares por los derechos para esta miniserie“, interrumpió Rial a Villafañe.

“Parece que Diego no puso ninguna objeción en el contrato ni ninguna condición. Dijo: ‘Que escriban lo que quieran’. Esto me lo pasa un señor que se llama Andrés, que es alguien de Matías Morla (abogado del ídolo) que consigue este contacto y este contrato. Acá tengo todos los datos. A algunos les puede parecer caro y a otros no pero son 2 millones de dólares y sin condiciones. O sea, no leyó nada, Claudia“, remató.

“A mí lo que me suena más raro es que nunca se hizo nada de Diego, tampoco había estas plataformas y era otra tele. Ahora se hizo la vida de mucha gente famosa y no está mal que lo hagan, pero siempre y cuando coincida o sea algo real“, dijo, por su parte, ella.

Y agregó: “Igual, no estoy preocupada porque la verdad es que sé qué hice, quién soy y quién quiera creer otra realidad es su problema. Aprendí a no hacerme mala sangre por estas cosas porque tengo otras en las que preocuparme y ocuparme”.

“Pero no voy a permitir que se haga ver una persona que no soy, solo por el hecho de tener más rating o que tenga esa cosa picante la serie para que la gente se atrape y la vea. No hace falta eso porque hay muchas cosas para mostrar, más lindas que otras que no son verdad“, concluyó la madre de Dalma y Gianinna, las dos hijas que tiene con el ex futbolista.