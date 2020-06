https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la causa “de la avioneta”

Piden la exención de prisión para una sospechosa prófuga

Se trata de Lorena Melgarejo, una mujer de Laguna Paiva. Sobre ella y su marido pesan sendas órdenes de captura, nacional e internacional. Su abogada asegura que ella no se entrega porque hay animosidad en su contra y no están dadas las garantías constitucionales.

La investigación comenzó cuando una avioneta que partió de Paraguay terminó estrellada contra un alambrado, en un camino rural cerca de Naré, en el departamento San Justo. Crédito: Archivo El Litoral

El 22 de febrero, una avioneta que partió de Paraguay y aparentemente se dirigía al sur de nuestra provincia terminó estrellada en un campo del departamento San Justo, en cercanías de Naré. La investigación habría determinado que el aparato se quedó sin combustible y trató de aterrizar de un camino rural, pero impactó contra un alambrado y quedó inutilizado. El incidente disparó una investigación, que apuntó al narcotráfico y llevó primero a la detención del piloto, cuando trataba de regresar en remís a su país, quien habría decidido colaborar con la Justicia y dio detalles de lo que habría ocurrido. El sábado 29 de febrero fue apresado Carlos Alberto "Pipi" Maldonado, un ex policía que ya había estado mencionado en otras importantes causas por delitos similares. Poco después, también el fiscal federal Walter Rodríguez libró órdenes de captura nacional e internacional para quienes serían dos de sus cómplices, Claudio "El Pulga" Casco y su esposa Lorena Melgarejo. Ambos están prófugos.

Esta semana, la defensa de esta mujer presentó un pedido de excención de prisión ante la Justicia Federal, al entender que existen irregularidades en la investigación y que hay animosidad en contra de ella.

"Cuatro meses después del accidente de la avioneta y con distintas pruebas que surgieron, ratifico la inocencia de Melgarejo y pido la excención de prisión para ella. Quiere entregarse y ponerse a disposición de la Justicia, pero entendemos que hoy no están dadas las garantías constitucionales y procesales, ni a nivel judicial, ni a nivel prevencional", aseguró su abogada, María Celeste Roa Hertelendi.

Lorena Melgarejo tenía domicilio en Laguna Paiva y, según la profesional, estaba estudiando y equipándose para poner un gabinete de estética en su localidad.

"Al día de hoy, el Juzgado Federal de Santa Fe, tanto en la instrucción como en el Tribunal Oral, tiene por costumbre primero detener y procesar con las herramientas que haya y después investigar... y esta investigación se dilata muchísimo en el tiempo. Mi clienta no está dispuesta a presentarse, hasta que se garantice el debido proceso, el principio de inocencia y su seguridad a nivel personal", aseveró Roa Hertelendi.

Animosidad

"A ella y a su marido -agregó- los vinculó con los hechos el propio ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, quien ya había hecho lo mismo en otras causas, como la de (Sergio) "El Zurdo" Villarroel, la de (Luis) Paz, la de Baigoría y González, y la de la delegación santafesina de la Policía Federal. Esta última investigación contra mi clienta fue archivada en febrero, porque no hallaron ningún tipo de evidencia. Saín reiteradamente interfiere en la órbita de la Justicia Federal, buscando rédito para su gestión".

Para la abogada, hay muchos puntos oscuros en el caso. "El ministro dice que la DEA (organismo norteamericano de lucha contra el narcotráfico) le avisó que la avioneta había partido de Paraguay y se dirigía al sur de la provincia, aparentemente con un cargamento de marihuana. Lo concreto es que en el aparato siniestrado no se hallaron estupefacientes. Tampoco detectaron vestigios de drogas en los test realizados en Santa Fe, pero llamativamente sí se habrían encontrado restos de cocaína y marihuana en pruebas hechas luego en Ezeiza", puntualiza la profesional.

"Melgarejo -agrega- no conoce a ninguno de los otros involucrados, salvo a su marido, claro. Aparentemente, llegan a la conclusión de que mi clienta tenía algo que ver por un vehículo que habría circulado por la zona, que no es propiedad de ella, pero sí tiene autorización de manejo".

"Detalles"

La abogada también puso un manto de duda sobre lo declarado por el piloto paraguayo. "El aviador fue apresado la noche del choque, cuando aparentemente trataba de volver a su país. Unas pocas horas después, entre las 2 y las 3 de la madrugada, le dieron la libertad. A las 6, el fiscal Walter Rodríguez vuelve a ordenar su detención. El 24, este hombre hace manifestaciones supuestamente espontáneas y da detalles específicos de rutas, calles, con gran precisión de ubicaciones y destinos de su recorrido. Él es paraguayo y vivía en Lanús. Era imposible que tenga un conocimiento tan exacto de la zona", especuló.

Finalmente, Roa Hertelendi reconoció que su defendida tiene antecedentes por narcotráfico y que hace ocho años fue condenada por ese delito. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

