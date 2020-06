Colón tendrá seis meses más para firmar con Garcés

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ya es oficial: AFA, Agremiados y el Ministerio de Trabajo extendieron el plazo en las últimas horas. En el caso de los sabaleros los que aparecen en el radar son Facundo Garcés y Eric Meza, entre otros.

El coordinador de las divisiones inferiores del Club Atlético Colón, Adolfo Manetti, confirmó a El Litoral que cada club de la Superliga recibió en las últimas horas una confirmación oficial que se estaba esperando: los primeros contratos profesionales de los juveniles que son categoría ‘99 no deberán ser confirmados este mes —la fecha tope era el 30 de junio— sino que tendrán una extensión automática hasta el 31 de diciembre de este mismo año.



Esta movida nació de los propios coordinadores de los clubes, que se la elevaron a a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Desde Viamonte hubo acuerdo inicial con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), pero faltaba la autorización y confirmación oficial del propio Ministerio de Trabajo de la República Argentina, algo que llegó finalmente ayer a los clubes.



En el caso puntual de Colón, los llamados categoría ‘99 que están en radar para poder firmar su primer contrato profesional, son el zaguero Facundo Garcés y el lateral derecho Eric Meza.



En principio, hay una muy buena relación entre el “Barba” Eduardo Domínguez y el área de coordinación de todo el fútbol menor sabalero que está bajo la responsabilidad de Adolfo Manetti. De esa charla saldrán, seguramente y con el visto bueno de los dirigentes, los nombres de los juveniles a los cuales se les hará el primer contrato. Eso sí, ahora con este corrimiento del plazo hasta diciembre, no solo que no hay apuro sino que le dará tiempo al cuerpo técnico de mirar a todos los del semillero.



El “Chelo” se la ve venir



El volante de Colón, Marcelo Estigarribia, habló con Deporte 9 desde Paraguay, donde se encuentra pasando la cuarentena por el Covid-19. El paraguayo finaliza su vínculo el 30 de junio, en ese sentido manifestó su deseo de seguir en el club, pero no depende solo de el.



Estigarribia expresó: “Es una incertidumbre mi futuro, tengo contrato hasta el 30 de junio y lo ultimo que pude conversar es que mi idea es continuar, pero no depende solo de mi. Tenemos que seguir conversando y ver si el club pretende que yo continúe. De parte mía siempre he tenido siempre la predisposición de conversar y de demostrar estos tres años en cada mercado de pases le di la prioridad a Colón. Yo he entrenado hasta sin contrato, siempre dije que me siento muy identificado con Colón, espero que se tome la decisión de que yo pueda continuar”.



Luego siguió diciendo: “Sabemos que no depende sólo del cuerpo técnico mi continuidad. Son tres partes, cuerpo técnico, dirigencia y jugador. Esto depende exclusivamente del presidente José Vignatti, yo manifesté siempre que quiero continuar. Tengo muchas ganas porque se puede seguir construyendo cosas, se puede seguir trabajando para conseguir objetivos. Voy a esperar algún llamado; de lo contrario se terminará mi ciclo y le estaré eternamente agradecido a la institución”.



“La lucha de Brian es día a día”



Cristian Bragarnik, representante de Brian Fernández y determinante junto al presidente José Vignatti para que llegue a Colón, expresó: “La lucha de Brian (Fernández) es día a día. No es una situación fácil la que tiene que superar, por suerte tiene un equipo terapéutico que lo está tratando. Y si en algún momento le cuesta, estamos los que lo rodeamos para ayudarlo”, en cuanto a su recuperación de las adicciones.



Luego, Bragarnik habló de la situación del hemano de Brian, Leandro Fernández, delantero al que se lo vinculó con Colón en varias veces: “El contrato de Leandro Fernández termina en junio. En cuanto a la predisposición de continuidad, Independiente es prioridad. Pero el jugador tiene la libertad de poder escuchar ofertas”.



“Me llegó una propuesta por Leandro (Fernández), ya me llamó Maldonado. Cuando tenga todo más concreto, se lo pasaré al jugador, quien decidirá la continuidad o no”, destacó Bragarnik sobre el jugador que es fanático de Colón y “suena” en Santa Fe.



“Con Independiente acordamos que ante una oferta concreta, la prioridad la van a tener ellos. Cuando un jugador termina es lógico que no lo entiendan desde la dirigencia y los hinchas, pero hay que comprender que Leandro hace más de cuatro años que está en el club y hoy tiene la posibilidad de negociar lo que él cree que le corresponde”, dijo Bragarnik.