Lifschitz: "La AGN confirma que Santa Fe es una de las provincias con menos deuda del país"

“Es hora de que el gobierno asuma la realidad y ponga de vuelta en marcha a Santa Fe”, sostuvo el actual presidente de la Cámara de Diputados, quien dijo que “el informe señala con claridad datos que hemos presentado en muchas oportunidades”. “Ratifica las cifras que dijimos una y otra vez y que marcan la posición de una de las provincias en mejor situación económica y con menos deuda del país”, añadió en referencia al trabajo publicado por el organismo que asiste técnicamente al Congreso de la Nación Argentina en el control del estado de las cuentas del sector público.

El informe de Auditoría General de la Nación no tiene nada que ver con lo que quiere instalar el @gobsantafe. Todo lo contrario: ratifica lo dicho siempre.

Déficit $ 8.199 millones y no $ 20.000; deuda flotante $ 4.500 (1,5% del Presupuesto) y no $ 30.000 https://t.co/6PLcNRpBJI