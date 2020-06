Una baja de incalculable valor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Quesada dejará de ser head coach de Jaguares, desde el 1 de julio venidero. Cumplirá esa función en el Stade Francais, a través de un vínculo que se extenderá -en principio- por 2 años.

Finalmente, lo que era dable esperar se consumó horas atrás: Gonzalo Quesada dejará de ser el head coach de Jaguares, ya que proseguirá su carrera en Europa, a través de un contrato que se extenderá por dos años.



Puntualmente, el entrenador que llevó a la franquicia argentina a la final del Super Rugby 2019, retornará al Stade Francais de Paris, entidad en la que ya había dado muestras cabales de su valía, cuando se consagró campeón del poderoso Top 14 de Francia.



El anuncio fue concretado por el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, quien brindó precisiones del acuerdo alcanzado.



* “Gonzalo recibió una propuesta de Europa y se sentó a hablar con la UAR en muy buenos términos, en el marco del respeto que lo caracteriza. Entendemos perfectamente que es una posibilidad concreta la que tiene y frente a la incertidumbre de Jaguares en lo que queda del 2020 y 2021, era importante considerar lo que estaba planteando. Gonzalo tiene las puertas abiertas de la UAR para volver, y deseamos que sea lo más pronto posible...”, precisó el dirigente sanjuanino.



Por su parte, el ex apertura de Los Pumas, también habló a través de videoconferencia sobre este previsible alejamiento.



* “Es muy difícil hablar. Sobre todo después de lo rápido que fue todo esto y, por respeto a lo que hablamos en la UAR, había que guardarlo confidencialmente, para presentarlo en el contexto adecuado. Me cuesta hablar en este momento; no es lo que me imaginaba, como nadie hace pocos meses...”



* “Jaguares seguirá existiendo y las puertas quedan abiertas para volver. Sigo convencido que fue la mejor decisión que tomé la de aceptar volver a Argentina, quería que marque mi vida y mi carrera y fue lo que pasó. Con un grupo de jugadores increíble, con un staff de profesionalismo gigante, logramos muchísimas cosas muy buenas...”



* “El que me llamó por primera vez para sumarme a Jaguares fue Mario (Ledesma). Él fue el que tuvo la idea y participó con los dirigentes de la UAR para hacerme venir; habló en la UAR y conmigo para generar esta historia. También a Agustín Pichot, quien acompañó para hacer que esta oportunidad se haga realidad”, concluyó.



Para destacar



Más allá de las consideraciones oficiales, la posibilidad que el calificado entrenador emigrase se convirtió en irrefutable realidad a partir del anuncio que Jaguares no tendrá más competencia en lo que resta del año; mientras que el formato del Super Rugby 2021 es una verdadera incógnita.



Por ende, se caía de maduro que llegarían ofertas foráneas para el excelente fly-half, formado en Hindú Club, que a partir del 1 de julio retornará a la afamada entidad parisina, que conoce perfectamente sus bondades: como jugador y como entrenador.



Es que el scorer de la Rugby World Cup 1999 con la camiseta número 10 de Los Pumas, dirigió a Stade Francais entre 2013 y 2017, período en el que le consiguió el único título en el Top 14 en los últimos doce años, en 2015.



Tras radicarse nuevamente en la Argentina, primero formó parte del staff de Los Pumas que conducía Mario Ledesma; para dedicarse finalmente a la franquicia en el torneo de Sanzaar. La gran incógnita, continúa siendo porqué no fue incluído en el staff nacional que participó de la Rugby World Cup 2019, decisión que -amén de las explicaciones oficiales- sembró un sinnúmero de interrogantes.

Perfil

Gonzalo Quesada nació el 2 de mayo de 1974 en Buenos Aires y se formó en Hindú Club, donde jugó hasta el año 2000; para finalmente regresar en 2007 y jugar hasta 2008. En 2000 emigró a Francia, donde desarrollaría el resto de su trayectoria como jugador: en Narbonne, hasta 2002; desde ese año y hasta 2004, en Beziers; en 2004 y 2005, en Stade Francais; en 2005 y 2006, en Pau; en 2006 y 2007, en Toulón. Vistió la camiseta de Los Pumas en 39 ocasiones, entre 1996 y 2003.

Debutó como Assistant Coach en Les Bleus, entre 2008 y 2011; entre 2011 y 2012, cumplió la misma función en Racing Metro (FFR); entidad en la que pasó a ser Head Coach, entre 2012 y 2013. Entre 2013 y 2017 fue Head Coach de Stade Francais y entre 2017 y 2018, de Biarritz.

En cifras

Desde que en agosto de 2018 se hizo cargo Gonzalo Quesada, la franquicia argentina concretó las siguientes performances en el Super Rugby, que vale recordar esta temporada quedó inconcluso, tras ser suspendido en marzo, por la pandemia de coronavirus.

* Jaguares disputó 26 partidos, de los cuales ganó 16 (62%); empató 1 (3%) y perdió 9 (35%).

* Jaguares apoyó 67 tries en 2019 y 23 en 2020; mientras que recibió 41 (2019) y 16 (2020).

* Los tantos a favor fueron 524 en 2019 y 169 en 2020; mientras que los tantos en contra, fueron 394 y 135, en 2019 y 2020, respectivamente.

* En la versión 2019 del certamen organizado por Sanzaar, Jaguares obtuvo el subcampeonato, tras caer en la final ante Crusaders, en Christchurch, por 19 a 3.

“Factible”

En el marco de la videoconferencia, el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, brindó su punto de vista con respecto a la realización del Rugby Championship 2020.

* “En el marco de una situación inédita, lo visualizamos para Los Pumas, es que podría ser factible un Rugby Championship que se desplace hacia adelante a lo que inicialmente estaba planificado. Empezaba en agosto y ahora nos imaginamos, aunque no esté confirmado, que será sin cruces de fronteras y concentrado en Australia, en octubre y noviembre venideros. La decisión final será de Sanzaar, como corresponde”.

* “Se trata de escenarios probables que se están analizando. En cuanto a la Ventana World Rugby de Noviembre, dependerá de las medidas sanitarias que se vayan tomando con el paso de los meses...”