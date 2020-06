https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El paraguayo Roberto Acuña Jugó solo 4 partidos en Central y ahora reclama 17 millones de pesos

Roberto “Toro” Acuña es aquel volante todoterreno que jugó en Argentinos Juniors, en Boca y en Independiente, y que defendió la camiseta de la selección paraguaya en los mundiales de Francia, Corea-Japón y Alemania. En Rosario Central tuvo un paso efímero, invitado por su amigo “Kily” González allá por 2006, cuando el ya fallecido Pablo Scarabino era el presidente de la institución de Arroyito. Por incumplimiento de contrato, ahora Central deberá pagarle más de 15 millones de pesos al ex mediocampista.



Según publicó el sitio Rosario3.com, Rosario Central deberá pagarle a Roberto Acuña la suma de 17 millones de pesos, más los intereses. El club rosarino ya arregló un plan de pago con el abogado del ex jugador.

El abogado de la institución “canalla”, el doctor Marcelo Vedrovnik, confirmó que “el juicio es del año 2008, tiene sentencia firme pero en el medio surgió un inconveniente con Acuña, a quien una ex pareja le realizó un embargo por cuota alimentaria”.



El representante legal de Central agregó: “Ya nos pusimos de acuerdo con el abogado del jugador y redactamos un convenio de pago. Lo realizaremos en cuotas”.



Vedrovnik concluyó: “En este contexto actual donde no hay ingresos en el fútbol no se podrá pagar al contado, por ese motivo buscaremos la mejor forma para no perjudicar a la institución. Hay buena predisposición de todas las partes para llegar a buen puerto”.