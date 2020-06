La Conmebol apunta a septiembre para la vuelta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ente que rige el fútbol sudamericano reunió virtualmente a distintos preparadores físicos de clubes de Sudamérica para “compartir información”, según Javier Bustos, el PF de Rosario Central, que formó parte del cónclave.

La Conmebol apunta a septiembre como el mes deseado para la vuelta del fútbol en Sudamérica, y para ir diseñando los protocolos correspondientes de trabajo convocó a una reunión virtual a preparadores físicos de los 10 países que la componen, y en representación de Argentina estuvo Javier Bustos, de Rosario Central, quien manifestó que ese encuentro sirvió “para compartir información que reduzca el margen de error, después de varios meses de investigaciones”.



“Este encuentro resultó una experiencia maravillosa porque se armó un comité de preparadores físicos con los que estamos tratando de estudiar e investigar a través del aporte de todos”, indicó Bustos en una entrevista con Télam, respecto de ese encuentro por videoconferencia del que participaron 10 PF de las selecciones sudamericanas y otros tantos de clubes de la región, bajo la organización del secretario general de la Conmebol, el ex jugador de Rosario Central, Gonzalo Belloso.



En esa reunión Argentina estuvo representada también por los preparadores físicos de Boca, Damián Lanatta, y de River, Pablo Dolce, así como el médico de AFA, Donato Villani (también lo hizo el fisiólogo de la selección brasileña, Fabio Mahsredian), que volvió a hacerlo este jueves en otro encuentro de características similares que se desarrolló entre distintos facultativos de los países miembros de la Conmebol.



De este último encuentro participó el propio presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, quien anunció, luego de agradecerles las participaciones a los médicos intervinientes, que siempre “preservando la salud con las recomendaciones indicadas, el fútbol volverá a Sudamérica y los torneos internacionales se jugarán, ya que los partidos se resuelven en el campo”.



En tanto que de la reunión previa de PF, que trabajan en sintonía con los médicos para implementar medidas que prevengan posibles lesiones de los futbolistas tras la inactividad, también participaron Félix Martínez, de Nacional de Uruguay; Carlos Tabares, de Atlético Nacional de Colombia; Darío Acevedo, de Olimpia de Paraguay; Mario Monteiro, de Flamengo y Marcio Meira, de Gremio, ambos de Brasil; Francisco Trujillo de Independiente del Valle (Ecuador) y Alfredo Bernal, de Sport Boys (Perú).



“Para esto venimos investigando desde hace meses y ahora lo que estamos haciendo es compartir la información para que el margen de error sea el menor posible. Es que, por ejemplo, hay otras problemáticas en el medio, porque no habrá partidos amistosos, y eso significa que la etapa de especificidad que es la del juego no estará, y muchos la desatienden porque se piensa que con un entrenamiento por Zoom se va a resolver todo y , no es así”, advirtió el preparador físico “canalla”.



“Hay que tener en cuenta que toda la preparación que vienen haciendo virtualmente los jugadores no es fácil. Algunos aumentan de peso, otros bajan por los nervios, y por eso se dan ciertas alteraciones, como la cerebro-muscular, por el hecho de que en todo este tiempo no se calzaron los botines y no estuvieron en cancha”, concluyó Bustos sobre la preparación física durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.



En este sentido, la proyección de la Conmebol respecto de poner a septiembre como el objetivo “deseado” de regreso a las actividades en los países de la región, encuentra a la Argentina hoy en día en un tránsito distinto a los de la mayoría de los países sudamericanos.



En Brasil, la semana que viene



Según sus respectivas previsiones, para el 14 de junio está previsto el retorno del campeonato estadual de Río de Janeiro, en Brasil, mientras que en Paraguay se acordó que el campeonato vuelva a ver acción el 17 de julio (participan 10 equipos). Para esa misma fecha planean regresar en Ecuador. Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Bolivia pusieron a agosto como el mes previsto para el retorno de sus competencias, con algunas especificidades: los uruguayos pusieron un margen más estrecho, que abarca la primera quincena de ese octavo mes del año, y para ello preparan 4.300 tests de coronavirus a realizarle a los futbolistas, mientras que los colombianos anunciaron que volverán a las prácticas colectivas el lunes 8 de junio.



En Venezuela, se estima que el fútbol no volverá antes de septiembre, algo similar a lo que ocurre en Argentina, aunque no son más que especulaciones, ya que de hecho una reunión que iba a desarrollarse esta semana entre dirigentes de AFA, para determinar un posible regreso a las prácticas en julio, quedó descartada sin nueva fecha de realización. En el “mientras tanto”, entonces, los que seguirán teniendo una actividad más intensa que los propios jugadores serán los médicos de los planteles, los psicólogos también, y casi nada los entrenadores, pero fundamentalmente los que más deberán continuar esforzándose serán los preparadores físicos, ahora inmersos en una impensada “virtualidad” que no es bienvenida en el mundo del fútbol.



Uruguay lo confirmó: 1 de agosto



Los equipos del fútbol uruguayo podrán volver a entrenarse desde el 15 de junio y el torneo de Primera División se reanudará el 1 de agosto, luego de que el Ministerio de Salud Pública nacional aprobara el protocolo para reanudar las actividades y se lo comunicara a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Previo a la reanudación de las prácticas, cada jugador será sometido a un hisopado para descartar que esté infectado y de esta manera proceder a los entrenamientos en los centros deportivos de las instituciones uruguayas.



Pese a que todavía no es oficial, la Mesa Ejecutiva de Primera División tiene decidido que la cuarta fecha del Torneo Apertura se retome entre el sábado 1 de agosto y el domingo 2. El partido destacado de la jornada será el clásico que sostendrán Nacional y Peñarol, que se disputará en el estadio Centenario. Se podrían jugar hasta ocho fechas entre semana, a la espera de la definición de la Conmebol sobre si se jugarán o no las copas Libertadores y Sudamericana.