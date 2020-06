Zubeldía: "Me quedé porque quiero ser campeón con Lanús"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En una conferencia de prensa virtual, el técnico habló de la renovación de su contrato, de la continuidad de algunos futbolistas y de la expectativa que tiene de cara al regreso de la actividad.

El técnico de Lanús, Luis Zubeldía, aseguró que se quedó en el “Granate” porque quiere “salir campeón” con el club que le permitió formarse “como profesional desde los inicios como jugador”, en la primera videoconferencia que ofreció a la prensa tras acordar su vínculo hasta diciembre de 2021.



“En dos días que conversé con los dirigentes y mi cuerpo técnico cerramos todo para quedarme porque quiero salir campeón con Lanús, sabiendo que hay una base de equipo importante, que no tiene techo, y es lo que quiero aprovechar para cumplir objetivos altos”, resaltó Zubeldía en el contacto virtual.



“Hay una base de objetivos para la próxima competencia. El primero es terminar entre los ocho primeros para clasificar a alguna Copa; el segundo, estar entre los cuatro primeros para ir a la Libertadores, y el tercero, salir campeón, que es a lo que apunto”, reafirmó.



Para sostenerlo, el pampeano, de 39 años, se explayó en distintas razones, sin querer dejar pasar la oportunidad de lograr el primer título en su carrera profesional, tanto de jugador como de técnico. Hasta ahora su mayor logro fue ser ayudante de campo de su “maestro” Ramón Cabrero, cuando Lanús se coronó campeón del torneo Apertura 2007.



“Cuando volví para dirigir el equipo por segunda vez -septiembre de 2018- fue para darle una mano, pero ahora quiero seguir creciendo en lo profesional, como me lo permitió el club en mis inicios y creo que esta es mi oportunidad”, resaltó quien al dejar la primera conducción de Lanús dirigió a Barcelona de Ecuador (2011) y Racing (2012/13).



“La confianza que siento hoy es porque cuando llegué, con el plantel tuvimos la virtud de cambiar el sistema de juego que traía el grupo, al que se adaptó rápido, lo que permitió mejorar los resultados, darle mayor confianza y identidad de juego al equipo”, valoró.Posteriormente, brindó conceptos sobre la situación actual de algunos jugadores por los que fue consultado: José Sand: “Hablé con él en este tiempo porque quiero que siga con nosotros por lo que significa para el equipo, es el goleador, lo necesito. Los dirigentes y la gente quieren que se quede, por lo que ya está en contacto para renovar el contrato”.



Sebastián Rivas: “Por sus características y la altura, su vuelta -está a préstamo en Rosario Central hasta fin del corriente mes- será interesante para sumar al plantel, para mi siempre es una pieza clave de recambio de ‘Pepe’ Sand”.



José Luis Gómez: “Será tenido en cuenta porque ya está recuperado de las operaciones en la rodilla derecha y merezco disfrutar al Gómez que conocí cuando dirigí Racing”.



Marcelino Moreno: “Hace un tiempo le propuse ser más intenso en su juego y que llegará al gol, lo entendió y se que está destinado a ser el conductor del equipo. Habrá que ver si sigue, porque si llega una buena oferta -Mineiro de Brasil lo pretende- Lanús la evaluará por la situación económica compleja que atraviesa hoy, como todos los clubes”.



Asimismo, Zubeldía consideró que los protocolos sanitarios para volver a los entrenamientos “habrá que implementarlos para cuando pase el pico de la pandemia” y estimó que después “llevará dos meses como mínimo poner a punto a los equipo y luego organizar la competencia”.



Rubén Paz: “Me gustaría trabajar en Racing”



El ex volante uruguayo Rubén Paz dijo hoy que le gustaría “trabajar en Racing”, club del que es uno de los grandes ídolos, “y ser parte de la Secretaría Técnica de Diego Milito”. “Me gustaría trabajar en el club. Me encantaría ser parte de la Secretaría Técnica de Diego Milito. Deseo compartir y vivir el mundo Racing desde adentro”, declaró el ex jugador, de 60 años, al programa de TV El Primer Grande. Rubén Paz, nacido en Artigas, Uruguay, rememoró su llegada a la “Academia” en la temporada 1987-1989 y recordó: “Teníamos muchas ganas de crecer como equipo”. “Siempre dábamos pelea en todas las canchas. Conviví con un plantel de tipos muy buenos y muy buenas personas. Llevamos a Racing de un momento feo que era venir de la B (descendió en 1984 y ascendió en 1986), al lugar que se merecía que eran los torneos internacionales”, contó. Paz sintetizó que en esa época, ‘Racing era un gigante que estaba dormido”. Por último, sobre el volante paraguayo Matías Rojas, el ex jugador uruguayo admitió que “tiene todas las condiciones para ser el 10 de Racing, tiene una zurda exquisita”.



Marcos Rojo



El futbolista Marcos Rojo, que define estas semanas si puede continuar en Estudiantes de La Plata o debe regresar al Manchester United de Inglaterra, volvió a ser acusado de violar el aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional al ser filmado al ingresar a un club de la localidad de Villa Elvira para jugar al paddle.