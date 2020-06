https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.06.2020 - Última actualización - 17:45

17:43

En la NBA

Bajas de importancia en la reanudación

Por lesiones, decisiones propias o bien por no haber clasificado sus respectivos equipos, algunos destacados protagonistas de la mejor liga del mundo, no estarán en Orlando a partir del 31 de julio venidero.

Kevin Durant, con la camiseta de Golden State, en un partido decisivo ante Houston Rockets. El destacado basquetbolista no podrá debutar en Brooklyn Nets, cuando se reanude la temporada. Crédito: Archivo El Litoral



Kevin Durant, con la camiseta de Golden State, en un partido decisivo ante Houston Rockets. El destacado basquetbolista no podrá debutar en Brooklyn Nets, cuando se reanude la temporada. Crédito: Archivo El Litoral

En la NBA Bajas de importancia en la reanudación Por lesiones, decisiones propias o bien por no haber clasificado sus respectivos equipos, algunos destacados protagonistas de la mejor liga del mundo, no estarán en Orlando a partir del 31 de julio venidero. Por lesiones, decisiones propias o bien por no haber clasificado sus respectivos equipos, algunos destacados protagonistas de la mejor liga del mundo, no estarán en Orlando a partir del 31 de julio venidero.

El notable alero Kevin Durant descartó la posibilidad de debutar con Brooklyn Nets en la reanudación de NBA 2019-20, a partir del 31 de julio próximo en Orlando, pese a estar recuperado de la rotura del tendón de Aquiles y de haber superado el coronavirus.

* “Para mí es mejor esperar; no creo que esté listo para jugar ese tipo de intensidad todavía. Tomaré más tiempo para prepararme de cara a la próxima temporada y el resto de mi carrera”, subrayó quien se recupera de una lesión severa, al programa The Undefeated de ESPN.

El dos veces MVP de las Finales NBA, no ha jugado desde el 11 de junio pasado, durante el quinto partido de las Finales 2019, cuando militaba en Golden State Warriors ante Toronto Raptors.

Luego, agregó con sinceridad: “Mi temporada terminó. No planeo jugar en absoluto, ya decidimos que iba a esperar hasta la siguiente temporada”.

El basquetbolista cumplirá un año sin actividad cuando Nets vuelva a jugar el 31 de julio en Orlando, en una temporada retrasada debido a la pandemia de coronavirus. Respecto de su estado de salud, tras haberse infectado con Covid-19, indicó estar recuperado: “Me sorprendió y sentí curiosidad. Quería saber qué era ¿De qué se trata el virus? Comencé a obtener información sobre él y me tranquilizó tener conocimiento, tuve curiosidad por saber contra quétababa peleando y cómo podría combatirlo”, concluyó.

Por su parte, el alero de Atlanta Hawks, Vince Carter, uno de los históricos de la NBA, quedó al borde del retiro por la ausencia de su equipo en la definición express del torneo en Disney World. El deportista de 43 años, anunció que al final de la temporada dejaría la actividad, aunque todavía no ratificó su decisión en los últimos días tras la oficialización por parte de la organización de cómo se desarrollará con 22 equipos.

* “Tengo una temporada más para ofrece...”, dijo Carter en un programa norteamericano en junio pasado.

Hasta el momento, jugó su último partido el 11 de marzo ante New York Knicks, en lo que fue derrota para su equipo por 136 a 131 como visitante, con cinco puntos y un rebote en poco más de 12 minutos en el campo.

El perimetral debutó en la NBA el 5 de febrero de 1999 y con su presencia en esta temporada superó el récord de obert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett y Dirk Nowitzki, que habían permanecido 21 años.

Además, Carter jugó 1.541, siendo el tercero en la historia de la liga, por detrás de Kareem Abdul-Jabbar (1.560) y Parish (1.611), durante sus pasos por Toronto Raptors, Nueva Jersey Nets, Orlando Magics, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizillies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks.

Donación

Quien para muchos fue el mejor basquetbolista de la historia: el estadounidense Michael Jordan y la marca que lleva su nombre, anunciaron que donarán 100 millones de dólares para contribuir en la lucha por la justicia racial. Las donaciones se realizarán durante los próximos 10 años y se destinarán a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación, se anunció.

Jordan y la Marca Jordan, que es una subsidiaria de Nike, dijeron en un comunicado: “Las vidas de los negros importan. Esta no es una declaración controvertida. Hasta que el arraigado racismo, que precipita el fracaso de las instituciones de nuestro país, sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos con proteger y mejorar la vida de los negros”.

George Floyd, un hombre negro, murió el mes pasado en Minneapolis después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, pusiera una rodilla sobre su cuello durante más de ocho minutos. El fallecimiento ha provocado protestas en muchas ciudades de Estados Unidos.

* “El racismo sistémico y los eventos que se han desarrollado en todo Estados Unidos en las últimas semanas sirven como un recordatorio urgente del cambio continuo que se necesita en nuestra sociedad”, subrayó el presidente y CEO de Nike, John Donahoe.

Jordan expresó anteriormente su dolor e indignación por la muerte de Floyd: “Estoy profundamente entristecido, realmente dolido y simplemente enojado. Veo y siento el dolor, la indignación y la frustración de todos. Apoyo a quienes quieren terminar con el arraigado racismo y la violencia contra las personas de color en nuestro país. Ya hemos tenido suficiente”, enfatizó. Deudas en Argentina La Asociación de Jugadores de Básquetbol le pidió a la Asociación de Clubes de Básquetbol que revise los libres deudas parciales presentados por Ferro Carril Oeste, Peñarol de Mar del Plata y Estudiantes de Concordia. * “La presentación de los Libre Deuda han sido, en su mayoría, exitosos. Tenemos algunas diferencias que ya las hemos formulado a la Asociación de Clubes con los jugadores de Ferro; algunos de Peñarol y de Estudiantes de Concordia, que tienen presentaciones parciales y estamos viendo la documentación presentada. La mayoría de los equipos han cerrado bien esta etapa y el cumplimiento, a través de los años, ha mejorado”, explicó Carlos Montesano, abogado de la AdJ. * “Me preocupa la situación de los jugadores de Ferro y el arreglo que se pueda llegar a hacer porque estamos en un tire y afloje y no se han presentado los papeles y los jugadores reclaman parte de la deuda. Esperemos que haya voluntad de los dos lados para llegar a un acuerdo y que sea rápido. No hay plazos mayores a tres semanas, ya ha pasado mucho tiempo y todos lo sabemos. Los jugadores están esperando una resolución”, comentó el letrado sobre el conjunto de Caballito, que está en uno de los dos cuadrangulares finales por el título de la Liga Nacional de Básquetbol. En tanto, fuentes de la dirigencia le aseguraron a Télam que pagaron todos los salarios de marzo con cheques, pero desde el plantel dijeron que no es así y que les deben cuatro meses de sueldos.

En Italia El alero argentino Bruno Cerella quedó muy cerca de renovar su contrato con el Reyer Venezia, equipo de la Liga A de Básquetbol de Italia. De acuerdo con lo difundido por el sitio especializado Sportando, el jugador bahiense, de 33 años, recibió una propuesta para continuar en el club por dos temporadas más. Cerella, quien surgió en las divisiones formativas del Club Pueyrredón de su Bahía Blanca natal, conquistó con la institución veneciana el certamen 2018-2019 (en junio del 2019) y la Copa Italia (en febrero pasado). El alero, que fue cedido por Olimpia Milano, vistió la casaca del Reyer Venezia en 96 oportunidades, consiguiendo 163 puntos, en tres temporadas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa