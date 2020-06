https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 06.06.2020 - Última actualización - 18:51

18:34

Contacto 450-2575 / 155-080710 Línea directa

Estereotipos e infectaduras

MARIO PILO

“Goebbels sabía mucho sobre el tema. Un ‘tipo’ es una descripción neutra. Si yo le digo católico a un católico, simplemente lo tipifico; si lo hago con la injuria encubierta o subjetiva de querer decirle fundamentalista, retrógrado, comehostia, etc., hago de él, del ‘tipo’, un ‘estereotipo’, que puede ser negativo o positivo. Belleza igual Venus de Milo aunque hoy se vea como una pulposa necesitada de gimnasio, cuando el virus se lo permita. La infectadura, como se la ha llamado, ha propuesto una nueva clasificación clasista: infectables y no infectables, un certificado de inmunidad, falta una esvástica en nuestras puertas. Mantenemos la horrible concepción, hay personas de riesgo y de no riesgo, solo por edad. Podría ser por sexo, religión, color de piel, etc. Increíble que este sea el país que nos merecemos, ¿o sí? Los populismos siempre necesitaron crear un enemigo, aunque sea de cualquier signo. Ahora, ¿por qué los señores congresistas y señores magistrados, que no nos permiten ejercer nuestros derechos constitucionales, no trabajan, aunque sea en pensar y dejar de cobrar sueldos del no hacer?”.

Transporte público

UN LECTOR

“Acabo de enterarme de que autorizan al personal doméstico a trabajar, en tanto y en cuanto no usen transporte público. Me parece falto de sentido común el que estableció esa reglamentación. Porque el 90 %, no solo del servicio doméstico, sino los trabajadores en general, usan el transporte público. ¿En qué van a trasladarse?, no tienen auto; la mayoría no tiene otro medio de transporte. Pido que eso se corrija de alguna manera. Gracias por el espacio”.

Las dos campanas

UNA LECTORA

“El Litoral publicó la carta sobre la llamada ‘infectadura’, de alrededor de 200, 300 firmantes que se titulan intelectuales y científicos. Por el derecho a la información, le pido al diario que publique, por favor, la réplica de alrededor de 15 mil o más intelectuales y científicos y de la Sociedad Argentina de Infectología a la primera publicación que hicieron. Les pido por favor que informen sobre las distintas posturas”.

¿Viajes autorizados?

UN LECTOR

“Necesitaría que el diario o alguna autoridad competente me aclare si se puede o no circular por las rutas de la provincia. Hago esta pregunta porque ahora que habilitan las reuniones familiares ¿alguien se puso a contemplar el caso de muchísima gente que tiene la familia en otras localidades? ¿Se puede viajar, sí o no? Porque conozco casos puntuales en que han viajado hace pocos días a puntos distantes, por ejemplo a Las Toscas, Villa Ocampo, desde Santa Fe, y que han ido y regresado sin problemas. También de gente que ha viajado desde el norte hacia Santa Fe, ida y vuelta sin ningún inconveniente. Como ciudadano de a pie, respetuoso de las normas que dictan, pido que alguien me conteste esa pregunta. Me da la sensación de que el gobierno provincial está evitando analizar esta situación y no confrontar con las autoridades de pueblos que cerraron la localidad como si fueran los dueños, violando toda la normativa nacional y también la Constitución, y nadie se pone a analizar estas zonas grises del derecho. El diario mismo puede pedir que los organismos competentes definan esta situación y nos den un poco de claridad a los usuarios, a los ciudadanos, que de pronto no sabemos qué se puede y qué no hacer”.

N. DE R.: hasta el momento, no está permitido viajar.

Horarios para jubilados

PERSONA MAYOR DE 65

“Soy una persona mayor de 65 años y tuve que concurrir a dos supermercados de distintas firmas y barrios. En los dos hay un horario exclusivo para mayores de 65 años, de 8 a 9 de la mañana, que por razones de salud y de edad uno no puede cumplir. Con todas las medidas que dispone el gobierno estoy totalmente de acuerdo y las cumplo, pero con las temperaturas que tenemos ya y las que van a venir, que van a ser menores y la situación sanitaria, no se nos puede pedir que vayamos a las 8 de la mañana. Y por su fuera poco, en uno de esos supermercados, por un sistema de televisión nos dicen que se debe respetar el horario exclusivo. Yo respeto, pero los que no lo hacen son los supermercadistas que deberían proponer otro tipo de horario para los mayores, con una temperatura un poco más templada, quizás a la siesta. La Municipalidad debe tomar medidas en este sentido; y no pueden estar proponiendo voluntarios, porque ellos no saben los problemas que uno tiene, ni qué es exactamente lo que uno quiere comprar, y si va a encontrar, y si no lo encuentra qué producto traerá en su lugar. Le pido al diario que haga público el mensaje porque nos afecta a varios y no tengo ningún criterio en contra de lo que dispone el gobierno, ni las autoridades sanitarias. Solo al tema de los horarios mencionado”.

Agradecimiento

HORTENCIA

“Por este medio, quiero agradecerles a todos los familiares que hicieron ese documental de Cobián el 30/5, que están en Buenos Aires y Bahía Blanca. No tengo el gusto de conocerlos, pero les estoy muy agradecida. Yo también soy sobrina de él. Hermoso el homenaje que le tributaron. Me puse muy contenta al escuchar sus canciones y todo su repertorio”.

Recorrido línea 2

MARÍA DE Bº EL POZO

“A la empresa Ersa: le pido que llegue a un acuerdo con los choferes de la Línea 2, en cuanto al recorrido interno que deben realizar por el interior del barrio El Pozo, porque hasta el momento, cada uno hace lo que quiere. El recorrido que corresponde, tanto para el ingreso como para el egreso del barrio, es la calle Alejandro Greca. Pues desde hace un tiempo a esta parte, algunos pasan por Rector Cortes Plá, Jiménez Assua, otros por la calle del centro comercial, Leloir, los menos por Alejandro Greca y así sucesivamente. De modo que los usuarios no sabemos dónde esperarlos y a veces tenemos que caminar varias cuadras hasta el ingreso del barrio para no perder un coche. Por favor: solucionen ese tema. Gracias al diario por permitirme hacer este reclamo”.