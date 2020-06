"Si colapsa el sistema sanitario y la ayuda a los más vulnerables no llega, puede irse todo al diablo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Estamos viviendo en un precario equilibrio” dice desde Santiago la politiologa Rossana Castiglioni, la región más castigada por el Covid. Destacó el consenso social que construyeron los “intendentes” por su rol en la pandemia. “No me llamaría la atención que el próximo presidente de Chile sea un alcalde de derecha”, enfatizó.

El 8 de octubre de 2019 el presidente de Chile, Sebastian Piñera, dio una entrevista a periodistas del canal de televisión Mega. Allí, el primer mandatario, hizo una reflexión que ya forma parte de la historia: “en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170 mil empleos al año, los salarios están mejorando”.

Seis días después, el 14 de octubre de 2019, un pequeño grupo de estudiantes secundarios y universitarios decidieron saltar los molinetes del metro de Santiago como protesta por el aumento en el valor del pasaje. a partir de allí se precipitó una crisis aún irresuelta, que la pandemia del coronavirus puso en pausa al tiempo que hundió todos los índices de la economía y profundizó aún más la crisis política dentro del gobierno que, solo por mencionar lo último, dio un paso la semana pasada cuando el presidente tuvo que cambiar a tres ministros, mientras todos los días el récord de infectados y muertos por Covid es mayor que el anterior.

“Estamos viviendo en un equilibrio precario. es una situación que defino como de ‘efecto mariposa’. Viene una, se posa y se cae todo. Tengo esa sensación, como que en cualquier momento puede pasar algo y la gente salir a la calle o que el sistema sanitario colapse en cualquier momento”, dice Rossana Castiglioni, Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencia Política; profesora asociada de la Escuela de Ciencia Política e investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales; además de co-responsable de la Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social.

-Hay una circunstancia que destacas en los artículos que publicaste en los últimos meses que es el desprestigio de la figura presidencial, los partidos políticos y el Congreso con el que Chile ingresa a esta pandemia. ¿Como se las arregla el gobierno para enfrentarla?

-Ha sido muy complejo porque el gobierno tenia muy bajos niveles de aprobación, pero también lo tenían la clase política y las instituciones representativas. el gran problema es que estos actores tienen que hacerse cargo de la peor crisis sanitaria del país en la historia moderna. Creo que al inicio el gobierno no lo hizo tan mal respecto de las medidas sanitarias. Estaban muy preocupados, acertadamente, por aumentar el número de camas criticas y de respiradores mecánicos. Adelantaron la campaña de vacunación de invierno para evitar que la influenza colapse el sistema hospitalario. Pero tuvo dos grandes errores. la primera es que cuando definieron las políticas compensatorias para mitigar los efectos económicos del Covid empezaron por las empresas y los trabajadores formales. Esto no es necesariamente malo pero Chile tiene 2,5 millones de trabajadores informales que quedaron afuera y 1,9 millones de trabajadores por cuenta propia donde Hay clase media y clase media alta que dejaron de percibir ingresos. También Hay que tener en cuenta que alrededor de un tercio de los trabajadores son temporales. Históricamente Chile tuvo niveles muy altos de empleo, pero eran trabajos precarios y de mala calidad, con ingresos promedio bajos y sindicatos débiles, menos del 20 por ciento de los trabajadores chilenos acceden a la negociación colectiva. el otro gran error es no haber atendido a los cuentapropistas, a los que no les ha llegado nada. Hasta Bolsonaro tenía aprobado a fines de marzo transferencias monetarias para los pobres. Están distribuyendo dos millones y medios de cajas con productos de primera necesidad, pero el desorden es muy grande y la logística insuficiente.

-En las ultimas semanas hubo incidentes con la policía en algunas comunas de Chile porque la asistencia alimentaria es insuficiente.

-Lo veníamos advirtiendo. Acá Hay dos cosas que pueden hacer que todo se vaya al diablo. una es que la ayuda no llegue a los sectores mas vulnerables, a aquellos que si no trabajan no comen. Si tomas medidas restrictivas como una cuarentena y a esta gente no la dejas trabajar y no le das nada a cambio, puede explotar en cualquier momento. y lo otro es que colapse el sistema sanitario.

-¿Como está hoy la situación? (la charla fue el martes de la semana pasada)

-Complicada en la Región Metropolitana donde Hay un 96 % de ocupación de las camas de terapia intensiva. el gobierno ha presionado muchísimo incluso al sector para que clínicas grandes transformen algunos sectores en terapias intensivas, trajeron respiradores a destajo. Hubo algunos traslados a regiones próximas del Área Metropolitana porque hubo casos donde ambulancias estuvieron 12 horas con un paciente esperando que se desocupe una cama.

-la mayoría de los países están en una situación muy difícil porque deben enfrentarse a una demanda que nunca tuvieron. Lo mismo que con las cuarentenas. Hay que convencer por las buenas a millones de personas que no salgan de sus casas.

-Más o menos. Un think thanks que se llama “Espacio Público” hizo un trabajo donde cruzaron el grado de respeto a la cuarentena por comuna. en general no se ve tan mal la información pero cuando lo desagregas ves que las comunas mas pobres no están teniendo capacidad de cumplir con la cuarentena. Yo vivo en un barrio de clase media alta. Acá no ves un alma en la calle porque la mayoría de mis vecinos pudieron optar por el teletrabajo. Pero en las comunas donde la gente no puede optar por por el teletrabajo las cosas no funcionan. Días pasados presenté un informe del Colegio de Médicos, que no es una muestra representativa y Hay que tomar con pinzas, que muestra que casi un tercio de las personas que participaron en el estudio aun teniendo síntomas de Covid usaban el transporte público.

-Hay una expresión que se usa en Argentina que es la del aislamiento barrial que puede también usarse en Chile.

-Parte del problema las reflejan las declaraciones del ministro de Salud Jaime Mañalich. Está tan desconectada la elite chilena de la sociedad que tienen una forma de leer la vida que es exótica. el aumento de los casos ha sido increíble y una de las causas por las que aumentaron es que evidentemente no se le está resolviendo el tema del ingreso a la gente mas pobre que tiene que salir a ganarse el sustento. el ministro dijo que “había un nivel de pobreza y hacinamiento que no sabia que existía”. Están planificando sus políticas desconociendo los niveles de hacinamiento que fue algo que el Colegio Medico advirtió desde el primer día.

-¿Como pensás que va a ser el día después?

-Va a depender de dos cosas. en primer término si el sistema colapsa o no. Nadie sabe. Donde empiecen a mostrar los periodistas a la gente ahogada en la puerta de los hospitales y los programas de televisión hagan informes con música de piano y la viuda llorando y empiece a ser politizado por la oposición, puede tener un costo político. el otro gran interrogante es si van a poder resolver que las transferencias le lleguen rápidamente a la gente que esta esperando, si resuelven de alguna manera los ingresos de trabajadores independientes y que logren aceitar la distribución de alimentos, que ha sido critica y totalmente fallida hasta ahora porque de lo contrario vas a tener explosiones de protestas de gente que no tiene nada mas para perder.

-También, como en la mayoría de los países, va a depender de que el presidente acierte con un plan que reactive la economía en un plazo breve de tiempo.

-En el mediano plazo, y por mediano me refiero al año que viene, vamos a tener que lidiar con todos los estragos económicos que va a dejar esta crisis. Hay sectores enteros de la economía que están a las puertas de colapsar como el turismo o el transporte. Hay otras áreas que se van a recuperar más rápidamente y que probablemente se beneficien de esto, pero la gran mayoría va a colapsar. el problema que existe en Chile es que por la prevaricación del empleo Hay sectores que no tienen nada ni derecho nada. Pero esta todo tan en el aire que no me animo a hacer ninguna predicción mas allá de octubre o noviembre. es todo tan incierto.

Protestas en pausa

-¿Las protestas de octubre están en pausa?

-Totalmente. en febrero hubo un paréntesis por las vacaciones pero el 1 de marzo, que fue domingo, hubo una marcha masiva de bicicletas por la Constitución. Después, la primera semana de marzo varias estaciones del Metro tuvieron que cerrar por disturbios. la marcha por el Día Internacional de la Mujer fue gigantesca. la gente se guardo principalmente por el llamado de la presidenta del Colegio de Médicos, que adquirió una gran popularidad, fue de las primeras en llamar a guardarse cuando había tenido una posición progresista que la convirtió en una interlocutora válida para sectores un poco mas radicales. y también los alcaldes que son muy populares, que llamaron a la gente a quedarse en sus casas y la gente les respondió. Ahora va depender de quien capitalice todo esto. Si las cosas no colapsan y el gobierno logra articular un discurso de derecha, nacionalista, llamando a la unión de todos los chilenos, con un buen eslogan, un par de futbolistas hablando a favor y hace flamear la bandera, a lo mejor la gente se convence de que este es un momento de luchar todos unidos. Si la oposición quiere capitalizar esto, lo mas probable es que cuando las aguas se calmen, sobre todo si colapsa el sistema sanitario, la ayuda no llega y la gente se termina de enfurecer, trate de armar todo un argumento sobre las fallas del capitalismo, del neoliberalismo que le falló a la gente. Ahora, la izquierda esta mas fragmentada que la derecha.

-¿Como crees que van a seguir cuando se reanuden?

-La crisis sanitaria esta cambiando las prioridades y nadie sabe como va a terminar ni quien lo va a capitalizar. Mi gran inquietud es que va a pasar con los alcaldes porque han tenido un nivel de aprobación del 70 en un país donde nadie cree en nada. Hay que seguir a Joaquín Lavin, que es el alcalde de las Condes que es una comuna de derecha. Cada vez que da una entrevista habla con el sentido común de la gente. es super claro, te resume el problema y la gente se engancha con eso. Tiene un discurso muy básico y muy claro. el otro tema de los alcaldes es que le resuelven los problemas concretos a la gente. Esto los ha puesto en un lugar de visibilidad importante y se han ganado el reconocimiento de la gente. Gozan de un nivel de legitimidad que no tiene la clase política porque la gente no ve como políticos tradicionales aunque muchos de ellos lo sean. Creo que es al única esperanza de salvar al sistema político chileno de una muerte anunciada. Si los alcaldes no capitalizan estamos en el horno. a mi no me extrañaría para nada que el próximo presidente de Chile sea un alcalde de derecha.

El plebiscito por la Constitución

-¿Como esta hoy el plebiscito por la reforma de la Constitución que iba a hacerse en abril y se postergó para el 25 de octubre?

- y no se si no lo van a tener que prorrogar una vez más.

- Según los medios chilenos, Hay bastante consenso sobre la necesidad de cambiarla, sentimiento que parece atravesar tanto a la izquierda como a la derecha.

-Si y no. Acá Hay dos discusiones. Están los que quieren cambiar la Constitución y están los que quieren una nueva Constitución. Hay gente que lo que pide es una reforma constitucional para cambiar algunas cosas, que haya un poco mas de equidad y menos centralización. Hay un sector de la derecha que cada vez mas va por eso camino, que admite que Hay que cambiar, ajustar, pero no sustituir este texto por otro. Por otro lado está la oposición que quiere “la hoja en blanco”, empezar a diseñar una nueva Constitución sin ningún articulo escrito. Creo que el problema ha sido que mucha gente mas conservadora ha estado callada, se ha llamado al silencio y mucha gente de izquierda ha sido muy vocal. a mi no me queda claro que la gran mayoría del pueblo chileno quiera una u otra cosa. Creo que existe un consenso y probablemente salga la idea de nueva Constitución. Lo que me está generando cada vez mas dudas es el mecanismo porque lo que se vota en octubre son dos cosas: si queres o no una nueva Constitución; y si queres que la redacte una Convención Mixta Constitucional integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio o una Convención Constitucional integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. No creo que haya que dar por ganado ninguna de los dos escenarios. y si gana la de la opción de la comisión mixta no creo que la Constitución que emerja sea tan distinta.

La narrativa exitosa de los Chicago Boys

“La narrativa del Chile exitoso se construyó desde el propio país. Milton Friedman fue el que acuñó la expresión ‘milagro chileno’. Hace muchos años, cuando empecé a estudiar Chile a fines de los 90 entrevisté a muchos Chicago Boys que asumían que si eras extranjero lo que querías era venir a ver como se había hecho en Chile para hacer lo mismo en tu país. Todos estos economistas terminaron siendo como mmonjas laicas del capitalismo que iban por el mundo predicando las bondades de esta especie de tierra prometida que era Chile”, dice Rossana Castiglioni.

“Durante un tiempo esta narrativa no fue propia solamente de las elites sino que habia un existismo muy fuerte. Pero la movilizacion estudiantil de 2006, la llamada ‘revolución pinguina’ empezó a articular un malestar que era difuso, que no tenia muy claro de donde venia, en torno a distinto tipos de demandas que por un lado apuntan a reducir las desigualdades pero por el otro a transformar una arquitectura institucional que fue diseñada para que las cosas se perpetúen en el tiempo tal cual estan. El tema es que la sociedad chilena ha cambiado mucho mas rapido que la capacidad de la clase politica de adaptar y readaptar esa arquitectura a una sociedad que no es la misma de los 80”, explica.

“El discurso de los Chicago Boys permeaba a distintos niveles. En las elites estaba articulándose estaba narrativa de que Chile es un país muy ordenado, las reglas de juego son claras, los políticos no son corruptos. Era la transparencia, el éxito, el desempeño económico. Todos los economistas hablaban de eso. Y hacia abajo filtraba la idea de que este era un pais exitoso, polo de atraccion para los migrantes de otros paises latinoamericanos. El problema fue cuando la gente empezó a decir no”.

“Creo que la gente que salio a protestar no respondía a un gran movimiento, cohesionado, con una estructura, un discurso claro y una demanda concreta. En las marchas había carteles que pedían por el fin del sistema de fondos de pensión privados, otro que pedía medicamentos para un familiar. El malestar permeaba todo pero en el fondo el problema es la desigualdad socioeconomica y socioestructural.

-Hubo expresión muy buena que se expresó y resumia de alguna manera muy bien lo que pasaba en Chile que es la desigualdad de trato, donde tan importante como la economia era la falta de oportunidades, la distancia entre las expectativas y la realidad.

-Lo que pasó en los ultimos años, te diria desde mediados de los 90 para aca, es un proceso muy marcado y vertiginoso de aumento de las politicas de proteccion social. Si tu miras cualquier indicador social, de cobertura de salud, de matricula educativa, de reducción de la pobreza, vas a ver que hubo un progreso en todos lados, incluso en países que habían sido un desastre completo. Colombia en 1990 tenía el 36 % de cobertura de salud y ahora tiene el 96%. Esta expansion se dio en un periodo donde había dinero porque coincidio con el boom de los commodities. En Argentina eso fue clarisimo. Esta conjuncion de factores hicieron que se sacara mucha gente de la pobreza. En 1990 la mitad de la población latinoamericana era pobre. Al mismo tiempo aumentaron los ingresos de los sectores medios. Lo que pasa en Chile es que este proceso, que ocurre en todas partes, se da en un contexto social donde la gente crece pensando que todo va a ser mejor. Pero hay un hecho que al que no se le ha dado la suficiente atención y es que durante la presidencia del presidente Lagos se aprobó una nueva forma de crédito que se llama CAE (Crédito con Aval del Estado). Esto es super importante para entender la furia de la gente. El 70 por ciento de los estudiantes en 2007 era primera generacion universitaria, había entusiasmo, esperaban a “mi hijo el dotor”; pero se dieron cuenta después de entrar a la universidad que el sistema de acreditacion funciona espantosamente mal, que no tenian campo laboral, que había carreras que despues no era reconocidas. Hubo un caso emblematico de alguien que estudio perito crimonologo pero despues se entero que para ejercer tenia que ser policia, la gente no tenia donde insertarse laboralmente, hubo universidades que quebraron. Creo que eso ayudo a que la brecha entre la expectativa que se fue generando con el ingreso masivo de los jovenes a la universidad y la realidad que te golpea en la cara porque te das cuenta que no cambia nada.

-Las demandas de la gente que eran múltiples: economicas, de genero, sanitarias, por el precio de los medicamentos. Pero habia una linea transversal a todos que era el educacion, de la necesidad de reformarlo para hacerlo mas accesible y como via de ascenso social.

-Lo de los estudiantes fue importante hasta 2011 y 2012. Despues progresivamente se fueron incorporando oleadas de protestas con temas distintos y que respondian a distintos segmentos de la poblacion. Tuvimos un momento feminista muy fuerte, hubo manifestaciones por la salud. Por eso digo que no eran protestas socioeconomicas sino tambien socioculturales: la etnia, la clsae social, el genero. No quiero culpar de esto al gobierno actual porque son situaciones que vienen de larga data. Pero me parece que al principio del estallido el gobierno lo manejó muy mal, tuvo muchos problemas comunicacionales tanto en las protestas como en el contexto del Covid, muchas desinteligencias y creo que también contribuyó a la magnitud del estallido social.

-Hubo expresiones de funcionarios del gobierno inexplicables como la del ministro de Economía diciendole a a los chilenos que se quejaban por el aumento del precio del transporte que se despertaran mas temprano para viajar en una franja horaria mas barata o del que los mando a comrar flores porque el precio de estas no habian aumentado.

-Es que la elite chilena es asi. No tengo idea como es en Argentina pero en Uruguay te podes dar cuenta de la extraccion de una persona si esta muy en los extremos, si es un pituco de aquellos. De mi no podrías saber nada, no tienes como saber de donde vengo, que tipo de educacion recibi, donde creci. Aca un chileno se clasifica de manera muy rápida, ellos mismo lo hacen, y utilizan atajos para saber cual es tu extracción social, de donde venis, a quien conoces. Hay trabajos sociologicos muy interesantes que han estudiado la reproduccion de las elites en Chile que concluyeron que vienen de pocos colegios, veranean en un par de lugares especificos, van a los mismo clubes y, tengo un colega que lo escribio, tienen estrategias matrimoniales. Hay un estudio muy interesante de un profesor de la Universidad de Chile que se hizo antes del estallido con estudiantes de magister de negocios. Tomo toda la información relevante para predecir el desempeño futuro de un estudiante: notas, donde hizo su practica profesional, etc., y distribuyó un listado con los nombres de los estudiantes de generaciones anteriores y les pidio a los estudiantes que clasificaran de acuerdo a los apellidos cuan exitosos creian que iban a ser sus compañeros. El mejor predictor de desmepeño no fueron las notas ni las practicas profesionales sino el apellido. El Programa de Naciones Unidas pata el Desarrollo sacó hace dos años un informe superinteresante que se llama “Desiguales” donde muestra que hay profesiones donde ciertos apellidos no existen, no están. Y en general son apellidos mapuches. Y hay profesiones donde estan sobre representados ciertos apellidos que son los de las elites, con muchas erres, apellidos alemanes.

Curriculum

Rossana Castiglione es Licenciada en Sociología por la Universidad de la República, Uruguay, y Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. es Profesora Asociada de la Escuela de Ciencia Política y co-responsable de la Red Latinoamericana de Análisis de la Política Social, PolSoc (www.polsoc.org). Ha sido profesora visitante del DRCLAS de la Universidad de Harvard, del Kellogg Institute for International Studies, del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Leiden y del Harris Manchester College de la Universidad de Oxford. Su trabajo ha sido publicado en diversas revistas académicas como Journal of Social Policy, Latin American Politics and Society, Journal of Comparative Policy Analysis, Journal of Politics in Latin America, The Developing Economies, y Electoral Studies, entre otras. Sus temas de interés son la política social comparada de América Latina y los problemas de la representación democrática.