La pandemia de Covid y por ende la falta de actividad en el hipódromo de Las Flores, han puesto a los trabajadores en una situación muy precaria. La Unión de Trabajadores del Turf que lidera el Dr. Carlos Daniel Felice se acercó para contribuir con ellos.

Luis Alberto Leguiza "UTTA es una muestra cabal de solidaridad"

Días atrás y atendiendo las urgentes necesidades por las que están atravesando los trabajadores del turf de Santa Fe, el tesorero nacional Luis Leguiza se apersonó en las instalaciones del hipódromo de Las Flores y realizó una importante entrega de bolsones para todos los afiliados a la Unión de Trabajadores del turf y Afines.

—La pandemia de Covid-19 golpea con fuerzas y los trabajadores del turf atraviesan un duro momento...

—Si es una realidad, el mundo está pasando momentos muy difíciles, nuestro país no es ajeno a eso y todo esto ha impactado profundamente en los trabajadores de la actividad; en estos días nos acercamos a ellos para paliar en parte sus necesidades, por lo que hicimos entrega de bolsones comestibles con alimentos no perecederos, esto ha sido una constante en la gestión de lideraba por nuestro secretario general el Dr. Carlos Felice, quien siempre ha estado junto a ellos y en base a su tremenda sensibilidad se comprometió y gestionó para poder asistir a los mismos.

El trabajo de esta directiva es aportar soluciones, siempre con acciones, no con simples discursos como muchas veces se escuchan desde otros sectores, los mismos que en definitiva no aportan absolutamente nada para la gente que hace la actividad hípica, una actividad que es una industria sin chimeneas y que genera mucha mano de obra. Todo esto le lleva una esperanza a nuestro trabajadores, que se esfuerzan mucho para que el turf salga adelante, por eso creemos firmemente en un futuro próspero de la actividad, exhortando al gobierno provincial y municipal a trabajar y emprender juntos para salvar este hipódromo que es un patrimonio de la ciudad de Santa Fe y de los cuales dependen muchas familias santafesinas.

—La caída en la actividad del turf ha impactado notablemente en los barrios linderos

—Totalmente, el turf es una gran generadora de trabajo y gracias a él muchas familias subsisten, porque esto no es solo un jockey que corre los domingos, que en definitiva es lo que el público ve; atrás de un caballo de carreras hay nueve personas que viven en forma directa, desde el peoncito que lo limpia y le da de comer, el vareador, el veterinario, el capataz del stud, el entrenador, el forrajero, el herrador, sumado a los que aportaron su trabajo en el haras, desde su gestación, pasando por su nacimiento y cría, hay mucha gente que aportó con su trabajo para que el potrillo llegue a un hipódromo y comience su etapa como atleta y esto no termina ahí, porque luego aparece todo el personal que trabaja en un hipódromo, desde los boleteros, concertistas, palafreneros, auxiliares de pista, starters, paramédicos, fotógrafos, periodistas y los que día a día se encargan del mantenimiento de la pista, generando además un movimiento en los comedores del hipódromo, en síntesis una gran cantidad de gente, que con la merma de la actividad se ha quedado sin su sustento y esto lo sufrió en forma directa los barrios de San Pantaleón, Villa Hipódromo, Cabal, Las Flores, La Loma, donde gente que vivía del turf, poco a poco se fue quedando sin empleo.

“El turf genera mucha mano de obra y es una salida laboral para barrios muy populosos de nuestra ciudad”. Foto: Manuel Fabatía

—Sin dudas que el momento es crítico y no se avecina una solución para el regreso de las carreras...

—Es verdad, por eso en estos momentos tan angustiantes para los trabajadores del turf y sus familias, estamos haciendo juntos a los presidentes de los Jockey clubes, gestiones de todo tipo,como por ejemplo la reapertura del hipódromo. Para que haya actividad hemos presentado con notas, los protocolos en esta situación, ya que entendemos que la actividad puede seguir sin riesgos de contagio.

—A nivel mundial el turf regresó en todos lados...

—Si, totalmente, Uruguay y Chile —con muchos contagiados— ya están corriendo sin problemas, países como Suecia, Alemania, Francia y los Estados Unidos siguieron con su actividad en forma normal, en Irlanda por ejemplo el turf sigue funcionando y generando mucho trabajo para su gente, por eso no se entiende como aún no se ha habilitado el regreso en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad en donde no tenemos la circulación del virus.

Además tengo que agregar que nuestro querido hipódromo de Las Flores, un escenario mítico por el cual pasaron glorias de nuestro deporte, es el único que no está subvencionado por el gobierno en un hecho totalmente discriminatorio, ya que el gobierno socialista, tanto del Dr. Antonio Bonfatti, como el del ingeniero Miguel Lifschitz beneficiaron al hipódromo de Rosario, dejando de lado el de Las Flores, el año pasado el gobierno de la provincia le otorgó 137 millones de pesos al hipódromo del sur y a Las Flores se lo ignoró, como si los trabajadores rosarinos fuesen más importantes que los santafesinos.

—¿El cambio de gobierno con la asunción del contador Omar Perotti le otorga esperanzas?

—Si, totalmente, sabemos de su sensibilidad y creemos que va a hacer justicia en este tema, porque es algo inaudito que se privilegie una institución por sobre otra, sobre todo si tenemos en cuenta que con este aporte dignifica a miles de trabajadores, porque en Santa Fe y con un hipódromo funcionando, serán más de 1000 familias las que puedan tener empleo.

“En su momento y antes de asumir la gobernación el Ing, Miguel Lifschitz había prometido y realizado declaraciones que se iba a encargar de ayudar al hipódromo de Las Flores, declaraciones que generaron mucha expectativa en nuestra gente, lamentablemente nada se cumplió y todo siguió como como antes, privilegiando al hipódromo Independencia”. Luis Alberto Leguiza UTTA