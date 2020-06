Inglaterra: serios incidentes en manifestaciones por el crimen de George Floyd

Al menos 27 policías resultaron heridos durante incidentes ocurridos en Londres cuando decenas de miles de personas tomaron la calles este domingo, en el segundo día consecutivo de protestas contra la brutalidad de fuerzas de seguridad y el racismo, en medio de las repercusiones por el brutal asesinato de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos.

Con el lema "el racismo es un virus", la multitud alzó su voz de protesta en la capital británica.

London has fallen, the leftist mob have the police in full retreat under a hail of bottles and harsh words.



Worrying scenes in our nation's capital.pic.twitter.com/yHajF9j6YB