https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 07.06.2020 - Última actualización - 19:40

19:39

Esta semana el oficialismo no necesitará dos tercios de los votos para apurar reglamentariamente el tratamiento sobre tables de los proyectos.

Esta vez con apoyo opositor El oficialismo insistirá con leyes de alquileres y Educación a Distancia Esta semana el oficialismo no necesitará dos tercios de los votos para apurar reglamentariamente el tratamiento sobre tables de los proyectos. Esta semana el oficialismo no necesitará dos tercios de los votos para apurar reglamentariamente el tratamiento sobre tables de los proyectos.

El bloque del Frente de Todos insistirá la semana próxima con el debate de las leyes de Alquileres y de Educación a Distancia, cuyo tratamiento fue bloqueado por Juntos por el Cambio en la sesión del jueves último, aunque en esta oportunidad la oposición apoyará las iniciativas que obtuvieron un amplio respaldo cuando fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.

Ambos proyectos fueron puestos a discusión sin que hubieran transcurrido los siete días desde su dictamen hasta su llegada al recinto, lo que fue utilizado por el interbloque conformado por radicales y macristas para oponerse a su tratamiento.

En coordinación con el interbloque Federal, conformado por mayoría de peronistas disidentes, Juntos por el Cambio no le dio al oficialismo los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas ambas iniciativas. La decisión de la oposición estuvo impulsada por el deseo de hacer una demostración de fuerza, pese a que el Frente de Todos tiene quórum propio y su bloque contiene a 41 senadores más dos aliados.

“Se insistirá con el tratamiento de la Ley de Alquileres y de educación a distancia. No se necesitan los dos tercios para la semana próxima y hay mayoría simple, así que le podremos dar respuesta a tanta gente que está esperando”, anunció la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

La senadora mendocina, además, cuestionó al interbloque de Juntos por el Cambio por haberse desconectado de la sesión virtual en protesta por la decisión del oficialismo de incluir temas no vinculados a la pandemia.

“Es inentendible y se equivocaron; decidieron pensar en sus propios intereses y trabar la sesión, castigando a más de nueve millones de argentinos que estaban esperando la Ley de Alquileres”, agregó Fernández Sagasti.

“Caprichosos"

El jefe de los senadores oficialistas, José Mayans, quien el día de la sesión había calificado a los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal como “irresponsables y caprichosos”. “Los mismos que se levantaron y se fueron miren lo que hicieron con la economía, con las empresas, con nuestros trabajadores”, sostuvo Mayans. Además, el senador formoseño advirtió que el Frente de Todos hará uso de su amplio número de integrantes “para tratar los temas que el país necesita que se traten: para eso somos mayoría”.

“Para que sepan”

“La ley de alquileres y de educación a distancia se van a votar la próxima semana. No hay ninguna urgencia”, consideró el senador porteño por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau. El legislador aclaró que la decisión de bloquear el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas fue “para que sepan que, en este contexto donde la gente está preocupada por otras cosas, no se pueden imponer los temas y hacer cualquier cosa”. Los analistas interpretaron el gesto como una advertencia contra el pliego oficialista de Daniel Rafecas para procurador, que no obtendría dos tercios de los votos.

Abandono y retorno

Los senadores de Juntos por el Cambio abandonaron el jueves la sesión virtual en desacuerdo con la inclusión en el debate de temas que no cumplían los plazos reglamentarios y de dos decretos dictados por el gobierno de Mauricio Macri vinculados con la transferencia de las escuchas judiciales de la órbita de la Procuración General de la Nación a la de la Corte Suprema de Justicia.

“No habilitamos el tratamiento ni otorgamos los dos tercios de los votos porque estamos dispuestos a discutir todos los temas que tengan que ver con la emergencia, con la pandemia y sus efectos colaterales conforme a lo acordado por los bloques y la resolución de la presidencia del cuerpo”, anunció Naidenoff en un extenso discurso, antes de que la oposición se desconectara de la videoconferencia.

El senador formoseño acusó al gobierno de “plantear una agenda de impunidad y revancha‘ y señaló que ‘no tenía un plan y lo encontró a través de la propia pandemia”.

La oposición se molestó con el oficialismo porque consideraron que los temas incluidos en la sesión del jueves, especialmente los DNU firmados por Macri, no se enmarcaban en el acuerdo político reafirmado a través de un Decreto Parlamentario firmado por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, de debatir proyectos vinculados con la pandemia de coronavirus.