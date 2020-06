La tormenta tropical Cristóbal tocó tierra en Luisiana dejando inundaciones por toda la costa sur

La tormenta tropical Cristóbal tocó tierra en el sureste de Luisiana, el domingo por la tarde, horas después de que llovieran grandes cantidades en el área de Nueva Orleans, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Cristóbal ya ha provocado inundaciones de un metro a metro y medio a través de la costa de Luisiana, desde la desembocadura del río Mississippi hacia el este hasta Mississippi, dijo Danielle Manning, meteoróloga de la oficina de Baton Rouge del Servicio Meteorológico.

Por su paso en El Salvador, Guatemala y México, la Tormenta Tropical Cristóbal forzó evacuaciones y mató a muchas personas, en Estados Unidos se espera que Cristóbal vaya hacia la frontera de Mississippi y Luisiana durante la noche del domingo, luego se dirija a Arkansas y más al norte entre el lunes y el martes, según el Servicio Meteorológico.

Tenés que leer

Cristóbal llega a Luisiana con fuertes vientos

Las ráfagas de viento más fuertes de la tormenta se produjeron principalmente en aguas costeras el domingo y variaron de 80 a 96 kilómetros por hora, mientras que los vientos en tierra eran de 56 a 72 kilómetros por hora.

A última hora de la tarde del domingo, el centro de Cristóbal se encontraba a 65 millas al sur de Nueva Orleans, se ha reportado que el centro de la tormenta puede o no moverse sobre Nueva Orleans, pero la ciudad ya está siendo afectada y hay inundaciones significativas por la marejada ciclónica y las inundaciones repentinas.

Se espera que la tormenta traiga bandas adicionales de lluvia en el área, por su parte los meteorólogos están observando bandas de lluvia persistentes que pueden causar lluvias prolongadas, lo que puede conducir a inundaciones repentinas.

Breaking: Tropical Storm Cristobal has made landfall on the Southeast Louisiana coast. A video shows storm surge from Cristobal affecting Bay St. Louis, Mississippi. pic.twitter.com/zPW0KUWaw5