https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 8:23

8:13

Dirigido por Alejandro Carreras y producido por Claudio Weppler, con actores de la localidad y de la ciudad de Santa Fe, reconstruye la vida de Bernardino Fausto San Juan, un mocoví que hacia 1880 se crió con una familia de inmigrantes, estuvo en Europa y luego vivió en Grütly.

SE RODÓ EN ENERO Y SE ESTRENARÍA EN SEPTIEMBRE "Indio": el film que rescata una historia que marcó a Humboldt Dirigido por Alejandro Carreras y producido por Claudio Weppler, con actores de la localidad y de la ciudad de Santa Fe, reconstruye la vida de Bernardino Fausto San Juan, un mocoví que hacia 1880 se crió con una familia de inmigrantes, estuvo en Europa y luego vivió en Grütly. Dirigido por Alejandro Carreras y producido por Claudio Weppler, con actores de la localidad y de la ciudad de Santa Fe, reconstruye la vida de Bernardino Fausto San Juan, un mocoví que hacia 1880 se crió con una familia de inmigrantes, estuvo en Europa y luego vivió en Grütly.

Cada uno de los pueblos que constituyen la vasta geografía de la provincia de Santa Fe tiene algunas historias que merecen la pena contarse. Humboldt, en el departamento Las Colonias, no es la excepción. Allí surgió la canción “Merceditas”, nació la popular cantante de tangos Rosanna Falasca y el reconocido periodista y escritor Osvaldo Bayer iba seguido a visitar a sus parientes. También fue el lugar donde se desarrolló la historia de Bernardino Fausto San Juan, un mocoví criado por colonos que tuvo una vida extraordinaria que sirvió de base para el film “Indio”, que tras un intenso trabajo de pre producción, se rodó entre fines de 2019 y enero de 2020 y se encuentra en pleno proceso de edición.

mientras seguimos con la edición de la película #INDIO La Leyenda de Bernadino Fausto San Juan , les adelantamos... Publicado por Claudio Weppler en Domingo, 24 de mayo de 2020

Es comprensible que el productor Claudio Weppler (oriundo de Humboldt, con vasta trayectoria en cine y televisión en Buenos Aires) y el director santafesino Alejandro Carreras (director de cine y televisión y creativo publicitario) hayan optado por este material para desarrollar el proyecto. Es que las tribulaciones de Bernardino parecen haber sido pensadas para un guión de cines. En el último tramo del siglo XIX, en medio de las tensiones entre colonos y aborígenes, este mocoví fue criado por una familia de inmigrantes, escapó, fue bautizado y terminó en Europa con una familia de alemanes. Allí llegó a dar clases de alemán a la reina de Inglaterra. Luego regresó a la Argentina, se casó con la hija de una señora alemana en Grütly y tuvo quince hijos, uno de los cuales todavía vive. “Es una historia que atraviesa toda la zona y a nuestro pueblo de Humboldt. Todos tenían muchas ganas de que se concrete la película porque era un gran desafío”, explicó el productor Weppler a El Litoral.

Desafío

La dupla Weppler-Carreras, que hizo posible la concreción del proyecto gracias al acompañamiento de la Comuna de Humboldt y a un grupo amplio de artistas y técnicos de la región, se empezó a forjar durante la filmación en la ciudad de Santa Fe de la serie “¿Quién mató al Bebe Uriarte?”, en 2012. “Desde entonces, siempre estuvo latente la idea de trabajar juntos”, explicó Claudio. En 2018, cuando Humboldt cumplió 150 años apareció la primera posibilidad a través de un cortometraje y luego apareció en el horizonte “Indio”, que hoy ya es un hecho. Que adquiere mayor relevancia en la medida en que no hay en la región muchas experiencias relacionadas con lo fílmico.

"Era un gran desafío. Comenzamos en 2019 y estuvimos todo el año preparando, investigando, produciendo. Ahí descubrí porque lleva tanto tiempo realizar una película. Decidimos hacer una ficción, una película que sea entretenida de ver pero a la vez basada en hechos reales”, contó Claudio, quien hace poco más de una década intervino en el proyecto internacional “Lucky Luke”, junto a un puñado de reconocidos intérpretes.

Edición

“Indio” se terminó de rodar en enero de este año, antes de que la llegada de la pandemia cancele toda posibilidad de producir cine. Resultó una experiencia muy satisfactoria para sus impulsores, mas allá del enorme esfuerzo, por el bueno nivel y el compromiso que demostró el equipo. Ahora, tanto Alejandro como Claudio están trabajando en la edición.

“En estos tiempos, con la crisis que hay y encima con la pandemia, es un un logro poder tener un material fílmico. Estamos muy contentos”, aseguró Weppler, quien destacó además las posibilidad que tuvieron de utilizar materiales del museo de Humboldt y de rodar en locaciones bien específicas que remiten a la época en que están ambientados los hechos. El estreno originalmente estaba previsto para el mes de septiembre, pero será necesarios esperar para ver como se desarrolla la pandemia y que posibilidades aparecen.

Equipo

Los actores que trabajaron en el film son María Rosa Pfeiffer, Rubén Fladung, Gerardo Meyer, Marcela Girolimeto, Marisa Infantino, Pablo Yenerich, Valentina Meyer, Ulises Weder, Santiago Garoni, Gimena Vaillard, Facundo Pietrobon, Matías Merke, Gabriel Reinhardt, Carlos Dutruel, Gabriel Aguilar, Celene Galindo, Valentín Domínguez y Ayrton Alegre. Se sumaron Cristian Muller en asistencia de producción, Pablo Martínez en iluminación, Ariel Gaspoz en el sonido, Rodrigo Pianetti en la elaboración de la escenografía, Carla Sirini en la elaboración del vestuario, Gisela Voos en los maquillajes, Max Makeup en la caracterización y Walter Walker en la música. Muchos de ellos son parte activa de la vida cultural de la región.

“La experiencia fue excelente”

La actriz María Rosa Pfeiffer contó sus impresiones sobre su participación en el proyecto. “Cuando Claudio me invitó a sumarme como actriz al proyecto, sabiendo de la trayectoria de Ale Carreras, y consciente del inmenso valor que representa para cada pueblo del interior contar sus propios historias, no dude en integrar el equipo, junto a varios actores del Grupo de los Diez y gente del pueblo. La experiencia fue excelente. La entrega, el clima de trabajo amoroso y compartido hasta en los mínimos detalles, me permitió disfrutar de la creación de un personaje que desde lo ancestral podía sentir muy cercano. Habiendo participado hace tiempo ya de films santafesinos, dirigidos por Juan Carlos Arch, Diego Soficci, Julio Hiver y Carlos María Gómez, si bien mi mundo es el teatro, me sentí como pez en el agua, habitando con intensidad el personaje de esa María, que pude recrear en mí con una mirada propia. Agradezco la libertad y la contención. Dos condimentos esenciales en la construcción de toda obra de arte”.