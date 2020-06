https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sólo de lunes a viernes, de 7 a 19 horas

Quedaron habilitados los deportes sin contacto físico y no colectivos

En 15 días podrían habilitar las disciplinas colectivas. La natación y la pesca siguen prohibidos. Esperan en OK de la Provincia para abrir los shopping.

Crédito: Flavio Raina

Desde este lunes, la Municipalidad de Santa Fe habilitó la realización de actividades deportivas sin contacto físico y no colectivas, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas. Cabe destacar que entre las mismas, quedó habilitado el fútbol tenis, modalidad que se practica en una cancha con red de tenis, con dos participantes por equipo. Además, el intendente Emilio Jatón anticipó que “de no mediar ningún cambio sanitario, en 15 días se podrían habilitar los deportes colectivos”. Los clubes deberán cumplir con los protocolos sanitarios, con controles en el ingreso, y no estarán habilitados los vestuarios ni los lugares de uso común. Lo mismo para los gimnasios, en los que habrá que sacar turnos para asistir y se deberá respetar el distanciamiento. Un deporte individual que no fue habilitado es la natación. “Por el momento, los natatorios permanecerán cerrados”, dijo el intendente. “Estamos trabajando en un protocolo junto a la Federación, agregó. “Sólo fueron habilitados por la Nación a realizar sus entrenamientos los deportistas olímpicos”. Tampoco fue habilitada la pesca y la navegación en lanchas. Respecto del running, el intendente dejó en claro que, a diferencia de lo dispuesto en Buenos Aires, sólo se podrá practicar en horario diurno, entre las 7 y las 19 horas. Con esta disposición, se mantienen los fines de semana para la realización de salidas recreativas, como caminatas. Shopping Por otra parte, Jatón anunció que en el transcurso de esta semana pueden llegar a habilitarse los shopping de la ciudad. Lo dijo durante una rueda de prensa llevada adelante este lunes por la mañana en el Municipio. Matías Schmuth, secretario de Producción y Desarrollo Económico, dijo al respecto que “conocido el decreto presidencial de este lunes, iniciada esta nueva fase de distanciamiento social, quedó en manos de la Provincia la autorización de apertura de los shopping, por lo que esperamos el anuncio”. Al tiempo que especificó que la Municipalidad ya elevó todos los protocolos para que así suceda. Los alrededor de 460 bares y restoranes de la ciudad —heladerías y pastelerías también— podrán abrir de 7 a 23 horas, con cierre de cocina a las 22.30. Tenés que leer Oficial: Santa Fe y gran parte del país comienzan la etapa de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" Cementerio Además, desde el próximo miércoles se podrá visitar el Cementerio Municipal, de lunes a sábados de 14 a 17 horas y domingos de 9 a 12. Por último, el intendente apeló a la “conciencia social” y enfatizó en “la actitud personal, en tener precauciones”, porque “nos cuidamos entre todos. Nosotros hacemos nuestra parte y la gente tiene que hacer la suya. Al que no usa tapa bocas, podemos pedirle que lo haga, pero no tenemos un poder de policía”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

