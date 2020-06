Fritzler y el descenso: "Nos íbamos a salvar jugando"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Eduardo Domínguez le habría pedido los dirigentes de Colón que traten de “retenerlo” y renovar un año más. Habría una oferta de continuidad con una quita de lo que venía cobrando.

Es cierto que casi todos hablan con el famoso “diario del lunes”, pero para muchos el “Pelado” Matías Fritzler debió jugar la Final Única de la Copa Sudamericana y hacer las veces de estampilla-presión sobre la figura de los ecuatorianos que era el ex sabalero, Cristian Pellerano. Lo cierto es que el entrenador, Pablo Lavallén, eligió otra receta en reemplazo de Aliendro —increíblemente desgarrado pateando penales—, Pellerano fue figura y la Copa se fue a las vitrinas de Independiente del Valle en el Ecuador.



Ahora, el “Pelado”, cuya imágen quedó guardado con ese misil en el Morumbí ante el San Pablo, es uno de los jugadores preferidos por el entrenador Eduardo Domínguez y clave para el armado del nuevo Colón. El tema es que el contrato de Matías Fritzler (al igual que otros ocho jugadores) termina en pocos días, más precisamente el 30 de junio con Colón.



Por lo que trascendió, ya sin la figura del secretario técnico —no se renovará el contrato de Francisco “Pancho” Ferraro y tampoco el de su hijo Ariel que es preparador físico—, son los propios dirigentes los que comenzaron las gestiones pensando en el plantel “post pandemia”. En ese sentido, ya le habrían acercado una propuesta —con quite, como a todos— al “Pelado” para que siga en Colón, en base a este pedido “especial” del “Barba” Eduardo Domínguez.



En medio de ese aislamiento social, preventivo y obligatorio, el ex “5” de Lanús y Huracán, sigue esperando, como sus colegas, la vuelta de la actividad en su domicilio y junto a su familia.



“Me encantaría empezar a entrenar, creo que todos los jugadores queremos. Después están los miedos, para nosotros en Santa Fe la situación es distinta y pienso que con un protocolo adecuado ya podríamos estar entrenando. Estoy seguro que todos los jugadores de fútbol quieren volver a la actividad”, dijo en declaraciones a TyC Sports.



“Me siento muy bien. El físico siempre me ayudó a lo largo de mi carrera. Trato de entrenar todos los días y también la ansiedad va creciendo. Todos extrañamos el entrenamiento y la competencia”, aseguró el volante central.



Hasta que en un momento de la charla, los colegas le preguntaron por el tema del promedio para los descensos, la situación de Colón y el famoso “carpetazo” para suprimir durante dos años la baja de categoría.



“No es algo que me haya liberado, no voy a ser demagogo o hipócrita de decir que era algo que no nos preocupaba, pero yo estaba convencido de que con el cambio de entrenador nos íbamos a salvar jugando y que íbamos a mejorar muchísimo el tema del promedio. Estaba convencidísimo de eso. La decisión no me termina de gustar en lo profesional porque me gusta ganarme las cosas en la cancha. Nadie está de acuerdo con que se cambien las reglas del juego. Muchas veces nos encontramos con esas situaciones. Suelen pasar en el fútbol argentino. Desconozco las razones y las causas, nosotros jugamos al fútbol”, expresó Matías Fritzler.



Finalmente, como ya lo expresó varias veces en distintas entrevistas, el “Pelado” habló de la figura del actual entrenador sabalero que llegó y logró el 3-0 en cancha de Rosario Central: “Eduardo Domínguez es un técnico muy trabajador y lo podemos aprovechar muchísimo. Le va a venir muy bien a Colón”.

Celis dice que acá lo quieren



El todocampista colombiano Guillermo Celis, cuyo contrato vence ahora el 30 de junio en Colón, es una de las grandes incógnitas que está en el radar de los dirigentes sabaleros de cara al fútbol que se viene en la Argentina de la post-pandemia.



En declaraciones a la cadena “Win + Noticias”, el cafetero que pidió Julio Comesaña aseguró desde Santa Fe, donde realiza la cuarentena, que “llevamos casi tres meses de cuarentena. En lo personal, me permiten ir al predio del club, a moverme un poco, a trabajar con pelota, entonces la ansiedad de va bajando un poco”.



En cuanto a lo que fue su durísima lesión, de ligamentos, Celis dijo: “Ya me hicieron el último control, me realizaron una resonancia y ya el médico me dio el alta para entrenar normalmente y jugar. Me siento muy bien, recuperé la masa muscular y estoy bien”.



Más allá que el mismo Celis nunca le cierra las puertas al fútbol de Colombia, donde por ejemplo “la rompió toda” en el Junior de Barranquilla, el 30 de junio se termina su vínculo con Colón y debe volver al Vitoria de Portugal.



“El 30 de junio termina mi préstamo con Colón, y debo regresar a Vitoria, pero la idea que tienen acá es renovar el préstamo”, dijo Celis. De esa manera, más allá de lo de Fritzler (ver en esta misma página), el propio volante cafetero reveló que en la entidad del Barrio Centeario le aseguraron que quieren que se quede y renueve el préstamo. Toda una sorpresa, considerando que acá ni jugó.