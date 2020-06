https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Educación Resolución 223: "No se puede resignar la calidad educativa de esta manera"

En la sesión de este jueves 4, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de Comunicación del legislador del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real, donde se le solicita al Poder Ejecutivo que deje sin efecto la Resolución Nº 223 del Ministerio de Educación, vinculada con establecer un régimen extraordinario para el cumplimiento de la evaluación de áreas y de espacios curriculares pendientes en el año 2020 en el nivel secundario. La norma rige desde el 6 de mayo y abarca a los establecimientos públicos y privados. Preocupa especialmente el punto 2 de la resolución, donde se argumenta la posibilidad para aquellos alumnos que luego de la evaluación de marzo, si adeudan hasta 4 espacios curriculares, tengan la oportunidad de una instancia de recuperación.

“Tratamos de encontrar explicaciones racionales, es una medida inconsulta, se han manifestado docentes autoconvocados y organizaciones gremiales. Esta política educativa empareja para abajo y no entendemos qué tiene que ver esto con la pandemia. Es contradictoria con el decreto vigente 181 del 2009, que es el régimen de evaluación, calificación, acreditación y promoción de alumnos”, expresó el legislador del PDP.

Se suma a esto que, desde el Ministerio de Educación, sostienen que no hay cuestionamientos por parte de los docentes, cuando se han manifestado centenares de docentes. “La resolución ministerial no tuvo un trabajo para construir consenso con los docentes. Cuando decimos que se trata de nivelar para abajo, nos referimos a que se fomenta el atajo fácil para quienes no han podido cumplir con las mínimas responsabilidades como estudiantes, después de haber tenido muchísimas oportunidades durante el año y en el marco del debido calendario escolar que reglamenta todas las oportunidades para rendir materias o espacios curriculares adeudados”, agregó Real.

Las contradicciones en la iniciativa son muchas. El Ministerio pide que a los alumnos regulares no se los califique, pero al mismo tiempo solicita evaluar a los repitentes para que acrediten sus aprendizajes, y la otra cuestión no menos importante, es que desaparece la figura de repitencia.

“El contexto de excepción que impuso la pandemia por el COVID-19 no debe ser excusa para caer sistemáticamente en procesos absurdos, se debe dar cumplimiento a estatutos y procedimientos que proporcionan un ámbito de correcto desempeño académico en términos de potenciar las capacidades de los alumnos. No se puede resignar la calidad educativa de esta manera”, finalizó el diputado provincial.