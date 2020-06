Tema DT: la decisión pasa por Spahn

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con las cartas tiradas sobre la mesa, todo indica que ahora la última palabra la tendrá el presidente de Unión. El Vasco no pudo viajar a Chile, tiene contrato vigente y allá lo esperan para iniciar los entrenamientos. Pero también es cierto que su pretensión es la de volverse a la Argentina. De todos modos, no es seguro que haya “humo blanco” por los próximos días.

Juan Manuel Azconzábal, el Vasco, es uno de los nombres que viene sonando fuerte en los últimos días. Su situación con Antofagasta no es sencilla de solucionar. Lo que se dice, es que quiere volverse a la Argentina. Está en el país, pero lo esperan en Chile para tomar una decisión.

Las informaciones se suceden, en Santa Fe y en Antofagasta. Por un lado, los directivos chilenos esperan el arribo de Juan Manuel Azconzábal —todavía en la Argentina— y dicen que deberá hacerlo en las próximas horas para someterse a la obligada cuarentena “y luego retomar los entrenamientos con vistas a la reanudación del torneo chileno, que está previsto para fines de julio”, pero desde los distintos medios se admite la posibilidad de que deje Antofagasta.

En Santa Fe hay total hermetismo al respecto, nadie confirma nada y sólo se admite que el nombre está dentro de la lista de los que interesan. En su momento, Azconzábal había sido apuntado y enseguida se “cajoneó” el nombre teniendo en cuenta que tiene contrato vigente.

“Es una situación similar a la de Vojvoda”, confiaron a El Litoral. Y que “hay que esperar”. Por lo pronto, si bien el presidente dijo que en junio habrá “humo blanco”, también la realidad indica que si tomamos esas palabras de Spahn al pie de la letra, para que se termine junio faltan 22 días y eso le da aire y tiempo a la dirigencia.

¿Convence Azconzábal?... Los nombres que se barajaron no contaron con una aceptación unánime. No hay “otro Madelón” en Unión para ir a buscarlo y que genere un consenso absoluto. El año pasado, había tres agrupaciones políticas pugnando por el gobierno del club y otra afuera con mucha reserva dirigencial, y todos coincidían en un solo nombre. Hoy la situación es distinta. Por allí, Sergio Rondina contaba con el beneplácito de la mayoría y por eso se apuntó a él y se intentó avanzar para su contratación, pero la decisión que tomó de continuar en Arsenal le significó un retroceso a Unión para empezar a evaluar otras alternativas.

Entre ellas, hay nombres que, por lo visto, han caido bien. O por lo menos se los anotó y se los remarcó. Bruno Marioni y Pipo Gorosito son dos de ellos y no se descartó nunca lo de Eduardo Magnín. ¿Silvio Rudman?, ¿Néstor Lorenzo?, también son nombres que nunca se descartaron, como en su momento ocurrió con Juan Pablo Vojvoda, alguien que en algunos aspectos “cerraba” pero que tenía el impedimento de la salida de Chile, donde está dirigiendo desde principios de año.

Como se podrá apreciar, el abanico de nombres ha sido grande. “Fueron más de 80”, confió una fuente a El Litoral. Es natural que así sea: Unión lleva más de 80 días sin entrenador y es el único club de Primera —de los 24— que en este momento no cuenta con conductor para su plantel profesional.

Hay que tomar decisiones y allí también entra a tallar lo económico. Si el elegido, en lo deportivo, es Azconzábal, habrá que armar la estrategia de la salida. O en todo caso, la “ingeniería”. Rescindir el contrato, no se sabe si tiene cláusula de salida o si queda liberado, el viaje a Chile para arreglar todo con la consiguiente cuarentena que debe cumplir al ir y al volver, el deseo de Antofagasta de que siga y, posiblemente, el inconveniente si no consiguen un reemplazante que colme sus expectativas.

“El tema está en manos del presidente”, fue lo que El Litoral pudo averiguar sobre el cierre de nuestra edición. Decide Spahn. O en todo caso, la comisión directiva. Por las declaraciones, uno de los objetivos era achicar el presupuesto en general. Y eso también atañe al entrenador, por más que Leo Madelón era alguien que se había cotizado muy bien en el último tiempo de su permanencia en Santa Fe.

Conociendo a Spahn, el objetivo de “hacer caja” está siempre a la luz. Esto no va en detrimento de buscar lo que mejor se adapte al club, a los jugadores y a lo que se pretende. Mayor jerarquía y capacidad con el menor costo, seguramente, debe ser el objetivo del presidente. Los tiempos que se avecinan serán duros, todos lo saben y no hay certeza de nada en cuanto al momento del retorno a la actividad y cómo será en cuanto a lo reglamentario y organizativo de los torneos. Dos hermanos más

Como se expresó en la misma nota, el riesgo “imperdonable” del olvido se corre cuando se realiza una investigación de esta naturaleza, como la de reseñar los “pack” de hermanos que vistieron en primera la camiseta de Unión.

A los 17 que El Litoral apuntó en su edición de la víspera, hay que agregar a los hermanos Pérez (uno defensor y el otro mediocampista), que integraron un plantel muy valioso de la historia de Unión: el de 1943, que le peleó el ascenso a Vélez y terminó en el segundo puesto.

Aquél equipo que tenía al Oso Díaz en el arco, a Quintana, Bonacci, Ulrich y Gabino Ballesteros, entre otros, fue subcampeón en ese torneo de la B que determinó el ascenso definitivo de Vélez a Primera. Unión cumplía su cuarta temporada en el ascenso, ya que en 1940 había comenzado a transitar por el camino del profesionalismo afista.

El otro pack de hermanos aparecieron un poco más acá en el tiempo, pero no mucho más. Fueron los hermanos Canteros, uno arquero y el otro jugador de campo, en esos tiempos de dura lucha en el torneo de ascenso y buscando lo que finalmente se dio varios años más tarde, en 1966, con el ascenso a la A.

Dicen que hay dos posturas Todavía ni siquiera hay un protocolo para el momento en el que se deba retornar a los entrenamientos. Es casi un hecho que esto no será antes del mes de julio y lo que se espera es que haya una decisión general y uniforme que baje de la misma Afa. Sería lo correcto y orgánicamente prolijo.

Hay dos tendencias: una indica que el fútbol podría volver a mediados o segunda quincena de setiembre, con lo que la vuelta a las prácticas se produciría en los últimos días de julio o, a lo sumo, principios de agosto. La otra es que el comienzo de la actividad podría ir más allá, esperando que “ayude el clima”, por lo que apuntarían al mes de octubre, volviendo a entrenar a fines de agosto o directamente principios de setiembre.

Teniendo en cuenta la situación económica de los clubes y varios aspectos más, la realidad es que se intentaría retomar la actividad lo antes posible para que haya una generación de ingresos para las instituciones.

El presidente Alberto Fernández ya advirtió que no habrá apoyo del Estado para los clubes que practican fútbol profesional, pero a la vez, también fue contundente en relación a que el fútbol, cuando vuelva, será sin público en las canchas. Por tal motivo, hay dos fuentes generadoras de ingresos que hoy están en veremos: 1) la TV; 2) la venta de palcos y plateas. Y si hilamos más fino, también la recaudación por cuota societaria pues muchos son socios por el fútbol, no podrán asistir a la cancha y posiblemente no tengan el resto económico para seguir pagando la cuota, algo que en Unión se viene destacando por la fidelidad casi total que ha tenido el socio hasta el momento para el apoyo mensual al club. En Boca no tiene consenso Foto: Pablo Aguirre Habrá que ver cuál es el pensamiento de la dirigencia y de Miguel Angel Russo, pero si fuese por la gente, Walter Bou no tiene consenso para volver a Boca. El dijo que su sueño es el del retorno y, de hecho, Boca es dueño de su pase y Unión debería pagar una opción de 4 millones de dólares, que indudablemente no tiene. Pero el voto popular de la gente en encuestas que se han realizado, marca que el 80 por ciento no vé con buenos ojos una hipotética vuelta a Boca. En Unión lo recibirían con los brazos abiertos, pero la decisión pasa por el jugador, Boca y su representante. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

