Lunes 08.06.2020 - Última actualización - 14:43

14:41

En un futuro Milito admitió su interés en ser presidente de Racing

Diego Milito, actual secretario técnico de Racing, confirmó que le gustaría ser en un futuro el presidente de la institución en la cual también es ídolo.

"Reconozco que en los últimos tiempos me picó el bichito de ser presidente de Racing. No sé si éste es el momento, si será más adelante o no será nunca... No lo tengo claro. Se me despertó el bichito aunque no significa que vaya a serlo ni mucho menos"

Además, Milito se refirió al actual entrenador de la academia, Sebastián Beccacece "Siempre me gustó. Lo conozco. En 2015, cuando yo jugaba, con Víctor (Blanco) surgió su nombre y le dije que hablara con él porque porque me parecía un gran DT. Que iba tener futuro. Sebastián firmó con la U de Chile y no se dio. Pero siempre creí que iba a ser el entrenador que es. Lo noté con un gran compromiso. Una gran capacidad.